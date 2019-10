Repubblica | Torino batte Federcalcio 2-0 Mazzarri torna in panchina

Repubblica : il questore di Torino potrebbe disertare lo Stadium per Juve-Napoli : Animi agitati come sempre per la sfida tra Juve e Napoli, ma questa volta non solo tra le tifoserie contrapposte. A Torino, dopo la vergognosa questione del divieto di acquisto dei biglietti per i nati in Campania, la situazione è rimasta tesa. Proprio per questo, scrive la Repubblica il questore di Torino potrebbe decidere di non esserci questa sera allo Stadium “La vigilia è stata ancora una volta ad alta tensione e saranno poco più di ...