Pete Lau | CEO di OnePlus | ha le idee chiare | niente negozi fisici e smartphone economici

Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau : Perché OnePlus ha preferito lasciare un solo smartphone 5G sul mercato, evitando di lanciare una variante 5G di OnePlus 7T Pro? Ce lo spiega direttamente Pete Lau, CEO e co-fondatore della casa cinese. L'articolo Perché OnePlus 7T Pro non ha una versione 5G? Ce lo spiega Pete Lau proviene da TuttoAndroid.

Vieni da Me - colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli : "SaPete cosa mi chiedono su Paolo Bonolis?" : Laura Freddi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1. Tanti gli argomenti toccati nella lunga intervista, dalla carriera alle curiosità sulla sua vita privata. Tra i vari punti, quindi, la Freddi ha raccontato della sua passata relazione con il presentatore Pao

OnePlus 7T svelato da Pete Lau : “Nessun dettaglio è troppo piccolo per essere perfezionato” : Sul forum ufficiale di OnePlus il produttore ha mostrato per la prima volta quello che sarà il design di OnePlus 7T. L'articolo OnePlus 7T svelato da Pete Lau: “Nessun dettaglio è troppo piccolo per essere perfezionato” proviene da TuttoAndroid.