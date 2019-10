Whirlpool | Conte | ‘a lavoratori assicuro massima attenzione governo’

**Whirlpool : Conte - ‘nessun passo avanti - faremo tutto il possibile’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Stamattina abbiamo incontrato i vertici con il ministro Stefano Patuanelli ma posso anticipare che non c’è stato nessun passo avanti” ma “faremo tutto il possibile per assicurare un futuro a queste 400 famiglie” nel “loro quartiere a San Giovanni a Napoli”. Ad affermarlo è stato il premier Giuseppe Conte parlando a margine della presentazione al Cnr della ...

Whirlpool : martedì alle 9 Conte incontra vertici azienda : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà martedì prossimo, 15 ottobre, alle 9 a Palazzo Chigi, i vertici aziendali di Whirlpool. Ne dà notizia una nota della presidenza del Consiglio. L'articolo Whirlpool: martedì alle 9 Conte incontra vertici azienda sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte : "Whirlpool pronta a sospendere cessione fino al 31 ottobre". Sindacati : "Non serve a nulla" : A Palazzo Chigi oggi il Premier Giuseppe Conte ha incontrato i Sindacati per parlare della vertenza Whirlpool. Al tavolo si sono seduti il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i segretari Fracesca Re David di Fiom, Marco Bentivogli di Fim, Rocco Palombella di Uilm e Antonio Spera di Uglm. La richiesta dei Sindacati per conto dei lavoratori è ovviamente il ritiro della procedura di cessione dello stabilimento di Napoli, dove ...

Whirlpool - Francesca Re David (Fiom) : “Incontro con Conte insoddisfacente. Sospensione proposta da azienda non serve” : “Un incontro insoddisfacente” Commenta così l’incontro con il premier Conte, Francesca Re David, segretario Fiom Cgil, su Whirlpool tenutosi a Palazzo Chigi. “Il presidente del Consiglio ha detto che l’azienda gli ha scritto una lettera in cui dice che ha una disponibilità a sospendere fino al 31 ottobre la procedura. Per noi una Sospensione a orologeria non è certo quello che serve per riaprire un tavolo che ...

Whirlpool : mercoledì prossimo alle 9 tavolo con Conte sindacati-Azienda : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - mercoledì prossimo, 9 ottobre, alle 9.00, a palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato il tavolo con la delegazione Fiom, Fim, Uilm e Whirlpool.

La crisi Whirlpool ora va da Conte Ultima chiamata il nove ottobre : Dopo Atlantia su Alitalia, il Minitero dello Sviluppo gioca la moral suasion di Giuseppe Conte anche per gli americani di Whirlpool. Una carta che Stefano Patuanelli vuole giocare assieme ai sindacati per mettere un soggetto privato industriale (il dossier Alitalia-Atlantia-concessioni è all’esame del premier) di fronte alle proprie responsabilità e salvare così in zona Cesarini Segui su affaritaliani.it

Whirlpool - Conte prende in mano il dossier : Al termine di una manifestazione affollata e variopinta è il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, ad annunciare ai...