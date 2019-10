Whatsapp | arriva la modalità dark mode

Whatsapp : arrivano i messaggi che si autodistruggono : Un aggiornamento imminente potrebbe cambiare Whatsapp . Secondo quanto riferiscono più fonti vicine all'azienda di Menlo Park, infatti, è in fase di test una funzionalità tutta nuova per gli utenti dell'app: i messaggi che si autodistruggono

I messaggi a tempo sono arrivati su Whatsapp con la beta 2.19.275 : ecco come funzionano : Dopo quasi un anno dall’indiscrezione, WhatsApp sembra finalmente essere al lavoro sui messaggi a tempo a partire dalla beta 2.19.275, in rollout proprio in queste ore. Scopriamo di cosa si tratta e come dovrebbe funzionare. Il nuovo aggiornamento di WhatsApp 2.19.275 beta inizia a introdurre la funzionalità Disappearing messages, che in Italia potrebbe prendere il nome di messaggi a scomparsa o messaggi a tempo. Si tratta di una novità ...