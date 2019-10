Tim | accordo Olivetti-Italtel per soluzioni Iot a imprese Rpt

Tim : accordo Olivelli-Italtel per soluzioni Iot a imprese : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – Olivetti, polo digitale del gruppo Tim, e Italtel, società Ict parte del gruppo Exprivia/Italtel, hanno siglato un memorandum of understanding per collaborare nel settore dell’Industria 4.0 e proporre servizi e soluzioni Iot in ambito industriale. L’obiettivo della partnership, si spiega dalle due società, è delineare una intesa operativa e industriale per costruire un portafoglio di ...

I negoziati su Brexit non hanno portato ancora ad alcun accordo - nonostante piccoli passi avanti negli ulTimi giorni : Alla fine della scorsa settimana, dopo un proficuo incontro tra il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar, sembrava che i negoziati su Brexit si potessero sbloccare: tra le altre cose, il capo negoziatore dell’Unione

Dazi - otTimismo per un mini-accordo tra Stati Uniti e Cina : Il presidente Trump a sorpresa ha ricevuto prima dell'inizio della due giorni di negoziati il capo delegazione cinese Liu He. I mercati hanno reagito positivamente alle speranze per una intesa tra le due prime potenze economiche

Rider - trovato l’accordo : divieto di cotTimo e paga minima oraria : Tra le modifiche pattuite dalla maggioranza anche lo sblocco del cosiddetto "end of waste", l'estensione dell'indennizzo per le attività in crisi e la proroga delle graduatorie dei concorsi della Pa

Sui rider trovato l'accordo : divieto di cotTimo e più diritti : Soddisfatta la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. Faraone (Italia Viva): «Grazie al jobs act». I dubbi dei riders: «Rischioso cercare l'accordo coi sindacati»

Rider - governo trova accordo : no al cotTimo - stesse garanzie del lavoro subordinato per fattorini a tempo pieno e tutele per occasionali : stesse garanzie del lavoro subordinato per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa e una serie di tutele, tra cui il divieto di cottimo, paga minima oraria legata al contratto nazionale, salute, sicurezza e tutele previdenziali, per chi svolge l’attività occasionalmente. “La maggioranza – ha annunciato il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo – ha trovato l’accordo sui Rider e sono molto soddisfatta perché ...

Pernigotti - tavolo al Mise : dopo l’accordo con OpTima - l’azienda annuncia “uscite volontarie”. Sindacati : “Piano vago e tagli al personale” : dopo la giravolta, il fallimento delle trattative con Emendatori e Spes e l’annuncio di un accordo con Optima, la proprietà turca della Pernigotti di Novi Ligure al tavolo tenutosi al ministero dello Sviluppo economico annuncia che il piano industriale “verrà presentato a breve“, parola del direttore finanziario, Pierluigi Colombi. “Siamo basiti e anche un po’ arrabbiati. Oggi ci viene presentato un piano ...

Brexit - Johnson lancia il suo ulTimatum all’Europa : “Compromesso equo” o elezioni. E svela l’accordo segreto sul confine irlandese : Il premier britannico parlerà di un “compromesso equo e ragionevole”. In realtà si tratta di un ultimatum. Nella giornata di mercoledì, nel suo discorso atteso al Congresso Tory di Manchester, Boris Johnson presenterà la sua “offerta finale” all’Unione europea per raggiungere un accordo sull’uscita del Regno Unito dal gruppo dei 28. Se da Bruxelles arriverà l’ennesimo ‘no’ a una modifica ...

Accordo TimVISION – Chili - prezzi scontati per i film della piattaforma di noleggio : Accordo TIMVISION Chili tanti film a prezzi scontati pagati direttamente in bolletta Si amplia sempre più la partnership tra TIM e Chili, arriva un nuovo Accordo tra TIMVISION Chili che si aggiunge alla possibilità già offerta ai clienti TIM tramite TIM Party di avere una Welcome Gift Card per Chili con un bonus per guardare i film della piattaforma di streaming. A conferma della volontà di TIMVISION e del suo Box Tv di diventare un luogo di ...

Accordo Tim-CHILI - si arricchisce ulteriormente offerta di contenuti TimVISION : TIM e CHILI hanno siglato un Accordo che consentirà la commercializzazione, anche attraverso il TIM Box, dell’offerta di CHILI,la piattaforma digitale che propone, oltre al noleggio e all’acquisto dei film on demand, anche tutto il merchandising legato al mondo dell’intrattenimento. Da ottobre i clienti TIM potranno accedere al catalogo CHILI e scegliere tra una vasta gamma di titoli tra i quali...

Uomo vitruviano di Leonardo - accordo Italia-Francia : il disegno del Da Vinci al Louvre per otto setTimane. Italia Nostra : “È illegitTimo” : L’Uomo vitruviano andrà a Parigi. Si chiude così, con il via libera del direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia, la querelle che vede al centro il prestito del disegno di Leonardo da Vinci al Louvre, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’artista Italiano. O almeno così sembra, perché sulla decisione di concedere l’opera al museo parigino, in un giro di prestiti che coinvolge anche alcune opere di ...

Altro che svolta epocale - l’accordo sui migranti legitTima le politiche di Salvini e Minniti : Dal vertice di Malta sui migranti, l'Italia porta a casa l'impegno su ricollocamenti automatici e possibile rotazione sui porti di sbarco. L'Europa cerca faticosamente una unità di intenti sulla gestione dei flussi sulla rotta libica, ma conferma gli accordi con la Libia. Il governo esulta, ma i problemi sono ancora tutti sul tavolo. Irrisolti e sempre più grandi.Continua a leggere

Ue - svolta sui migranti : accordo per ridistribuzione entro 4 setTimane : Il mini-summit di Malta sblocca la partita dei flussi migratori. I?Paesi dovranno prendersi i migranti entro quattro settimane, ma non si fissano quote e si parla solo degli sbarchi via Ong. I confini marittimi della Ue diventano quelli di Italia e Malta

“Tutto cambiato”. Simona Ventura lo dice senza Timore : difficile non essere d’accordo : Una nuova avVentura per Simona Ventura che dopo anni torna al suo primo amore: il calcio. Il suo nuovo programma sportivo La domenica Ventura è partito su Rai 2. A fianco a lei a La domenica Ventura ci saranno ben 5 inviati di Rai Sport che si collegheranno con lei durante il programma e, in più, sarà presente anche il giornalista sportivo Francesco Rocchi. Insomma, ad accompagnare Simona in questa impresa tutta nuova ci sarà una bella ...