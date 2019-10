Temptation Island Vip 2019 | chi si è lasciato e chi no – Video

Ascolti tv 14 ottobre : Montalbano batte il finale di Temptation Island Vip : Ascolti tv 14 ottobre 2019: ecco chi ha vinto la sfida serale tra Temptation Island Vip e Montalbano Una nuova settimana ottobrina è ormai iniziata e con esse sono iniziate le ormai tipiche gare d’Ascolti. Quella di ieri sera, 14 ottobre 2019, è stata una bella sfida infuocata perché a cercare di accalappiarsi il podio […] L'articolo Ascolti tv 14 ottobre: Montalbano batte il finale di Temptation Island Vip proviene da Gossip e Tv.

Alex Belli e Delia Duran/ 'Tutta la vita con te amore' - Temptation Island Vip - : Alex Belli e Delia Duran escono insieme da Temptation Island Vip, ma per il web è solo pura finzione: 'entranti solo per farsi vedere'

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi si svela : “Queste cose le ho vissute sulla mia pelle” : Durante il falò di confronto la conduttrice del programma ha ammesso di aver vissuto in prima persona i problemi di coppia...

Pago e Serena Enardu - è successo durante il falò di Temptation Island. Quella ‘botta’ non è passata inosservata : Durissimo falò di confronto per Serena Enardu e Pago nella quinta puntata di Temptation Island Vip. I venti giorni di distanza nella coppia pesano, incrinando irrimediabilmente sei anni di rapporto fra la donna e il cantante, che rimprovera alla fidanzata le effusioni con il single tentatore Alessandro. “Perché ti sei comportata così? Non esiste, è una mancanza di rispetto nei confronti del tuo fidanzato dall’altra parte”, ...

Ascolti Temptation Island Vip : Alessia Marcuzzi chiude in calo : Temptation Island Vip 2, Ascolti ultima puntata: Alessia Marcuzzi chiude al 19,4% di share È andata in onda ieri sera l’ultima puntata di Temptation Island Vip 2 con i tre falò di confronto finali delle ultime tre coppie rimaste nel villaggio. Per Alessia Marcuzzi questi sono stati gli Ascolti: 3.363.000 telespettatori e il 19.4% di share. Una lieve crescita in valori assoluti, ma il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è ...

Temptation Island VIP 2019/ La Marcuzzi su Serena e Pago : 'non si ama per due' : TEMPTATION ISLAND Vip 2019 è terminato con gli ultimi falò di confronto. Serena e Pago si sono lasciati con la Marcuzzi che sintetizza il loro rapporto

Temptation Island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Ascolti TV | Lunedì 14 ottobre 2019. Montalbano 24.1% - Temptation Island Vip 19.4% : Il Commissario Montalbano - La Danza del Gabbiano - Peppino Mazzotta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano ha conquistato 5.330.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.363.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.424.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 John Rambo ha catturato l’attenzione di ...

Temptation Island Vip - Serena e Pago - l'addio al falò. Tutti contro la Enardu - compreso Conversano : L'ex tronista lancia ancora una frecciata verso l'ex fidanzata: "Chi nasce tondo non muore quadrato"

Temptation Island Vip - colpo di scena al falò di Silvia Tirado e Gabriele Pippo : “Non ti lascio” : Temptation Island Vip: alla fine c’è il colpo di scena al falò di Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Ma la situazione si ribalta ancor prima che la coppia si sieda sul tronco. Dopo il bacio a stampo al single Valerio, Silvia cambia, come se avesse ripensamenti e lui la gela durante il weekend da sogno: “Mi sono allontanata perché sono fidanzata”. E lui: “E tu ora ti ricordi?!”. Lei lo incalza, arrivando a deridere Valerio: “Che ti sei innamorato di ...

Temptation Island - Pago torna su Instagram dopo il falò : 'Benvenuti nella vita reale' : La voce era nell'aria da giorni, soprattutto dopo che Gabriele Parpiglia aveva pubblicato un post nel quale parlava delle sofferenze di chi si lascia. Pago e Serena Enardu hanno confermato i pronostici della vigilia di Temptation Island Vip 2, decidendo di porre fine alla loro longeva relazione. I due stavano insieme da circa sette anni ma lei ha rivelato, senza troppi misteri, di non essere più innamorata, a differenza da quanto ammesso dal suo ...

«Temptation Island Vip» - il finale è che amiamo solo le canzoni - la playlist : Dopo sei puntate, Temptation Island Vip è finito e possiamo dire che ci mancherà. Non per il livello di trash del programma stesso, non per l'assurdità (nel bene e nel male) delle coppie che preferiscono lavare i panni sporchi in un resort di lusso in Sardegna di fronte alle telecamere piuttosto che andare da un bravo terapista, ma per la musica. Come abbiamo detto e dimostrato nelle precedenti puntate, Temptation Island Vip ...

Temptation Island Vip - Serena lascia Pago. Ma ecco che fa subito dopo il falò : tutti contro di lei : Le voci sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dicevano il vero: il falò di confronto che ha chiuso il percorso di entrambi a Temptation Island Vip è finito malissimo. dopo uno scontro intenso, la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante hanno lasciato l’Is Morus Relais separati, ma non senza colpi di scena. Lui, nonostante tutto, fino alla fine si è detto innamorato della compagna che invece disillusa e priva di stimoli ha deciso di ...

Temptation Island Vip 2019/ Insulti dopo il finale : bocciati Serela Enardu - Alex Belli e Delia Duran : Temptation Island Vip 2019 ultima puntata: sul web piovono critiche per Serena Enardu che ha lasciato Pago e per Alex Belli e Delia Duran ritenuti 'finti'