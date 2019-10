Straniero senza biglietto attacca poliziotti | ad uno rompe il braccio

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Federico Garau Sorpreso dal capotreno, il gambiano ha preteso di continuare a viaggiare gratuitamente. Insulti e botte agli agenti della Polfer intervenuti dopo la segnalazione dell'operatore: uno deifinisce in ospedale con la frattura scomposta dell'avamsinistro Arriva dal foggiano la notizia dell'ennesima aggressione a bordo di un treno commessa da un cittadinotrovato privo di. Stavolta a finire in manette è un pregiudicato gambiano che, deciso a proseguire gratuitamente il viaggio, non ha esitato adre il capotreno e gli agenti della Polfer. L'episodio ieri pomeriggio su un convoglio delle Ferrovie del Gargano, ente che si occupa di alcuni trasporti ferroviari nel Sud Italia, diretto ad Ischitella (Foggia). Il treno stava per partire, quando il dipendente delle Ferrovie ha sorpreso losprovvisto del regolare titolo ...

