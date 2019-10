Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) La Guardia di Finanza di Riva Trigoso haun badante di 52 anni a Sestri Levante, in provincia di Genova, con l'accusa di estorsione aggravata, percosse e maltrattamenti aggravati nei confronti della persona che avrebbe dovuto assistere. Le violenze, ricostruite dall'indagine dei finanzieri e coordinata dalla Procura di Genova, "miravano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psichica, tale da condizionare le scelte anche più elementari" spiegano gli inquirenti, in particolare quelle economico-finanziarie. Secondo quanto accertato, il 52enne si era ormai impossessato della gestione dell'intero patrimonio della vittima, tanto da farsi co18 immobili a Sestri Levante, per un valore di oltre un milione e mezzo di euro, attraverso la rinuncia all'eredità della madre dell'uomo, morta prima dell'estate. Il badante, di fatto, riscuoteva direttamente gli affitti ...

Agenzia_Italia : Picchia assistito e si fa intestare 18 case: arrestato badante - telecitynews24 : ?? GENOVA: BADANTE PICCHIAVA ASSISTITO ?? Arrestato un uomo di 52 anni ?? - Pili11711859 : RT @primocanale: Picchia il suo assistito e si fa intestare 18 case, arrestato 52enne -