Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Si parla spesso divia mail. Quella “del principe nigeriano” ha fatto storia, e nonostante sia entrata nell’immaginario collettivo, c’è ancora qualcuno nel mondo che crede alla storiella del povero principe caduto in disgrazia che ha bisogno di aiuto per trasferire la sua montagna di soldi fuori dal suo Paese. Negli anni i criminali informatici hanno messo a puntoben più sofisticate, che mietono migliaia di vittime. Cisco, azienda specializzata nella fornitura di apparati per le Reti, ha stilato un elenco delle più diffuse, con i consigli per non cadere in trappola. Il phishing è il primo della lista. Si diffonde via mail, con vari stratagemmi per trarre in inganno gli utenti e ottenere dati sensibili, quali le credenziali di servizi e siti. Il classico esempio (ma le varianti sono molte) è la mail che esorta a pagare una fattura entro una ...

Cascavel47 : Le peggiori truffe online e come difendersi, non fatevi ingannare! - polveredystelle : RT @Teresat14547770: Ma che pensate che in Africa la tecnologia non l'abbiano?.le peggiori truffe vengono da siti Internet africani, ben or… - Teresat14547770 : Ma che pensate che in Africa la tecnologia non l'abbiano?.le peggiori truffe vengono da siti Internet africani, ben… -