Gazzetta | 3 settimane di stop per Zapata | salterà il Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ladello Sport conferma quanto riportato ieri da Sky circa l’infortunio di Duvan. L’attaccate dell’Atalanta si è sottoposto ieri agli esami che hanno riscontrato una lesione di primo grado all’adduttore destro. Il colombiano dovrebbe restare fermo per tree saltare numerose gare: Lazio (sabato), City (martedì prossimo e il 6 novembre), Udinese (27 ottobre),(30) e Cagliari (3 novembre). Da valutare la sua presenza con la Samp (il 10), mentre appare certa quella con la Juve, il 23 dopo la sosta per le nazionali. L'articolo: 3diperililsta.

