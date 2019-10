Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Centoperuna città. Allora suonava come macabra promessa. A poco più di tre mesi di distanzaloro. Anche se probabilmente non nel senso immaginato. Loro sono le truppe leghiste del sindaco Alan Fabbri. La città è, culla del Rinascimento ed ex feudo rosso sbiadito da anni di oblomoviano clientelarismo da centrosinistra. Ecco, ora vi racconto come la Lega ha cambiato in appena 100la mia città. Tralascio le cose buone. Non solo per un malcelato fazioso intendimento. Ma soprattutto perché si liquidano in due righe. Alan Fabbri ha incontrato la madre di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti, dipendente comunale, rassicurandola sulle sue intenzioni di “arrivare a una pacificazione in città”. E ha inaugurato il Pride di. Fatto. Torniamo ora al capitolo più verboso. Quello dei centoappunto. Come primo atto assessori e presidente ...

ilfattoblog : Ferrara, ‘cento giorni per cambiare una città’. E purtroppo avevano ragione - demian_yexil : RT @MPenikas: FQ: Ferrara, ‘cento giorni per cambiare una città’. E purtroppo avevano ragione - Italia_Notizie : Ferrara, ‘cento giorni per cambiare una città’. E purtroppo avevano ragione -