È ora di cambiare aria | Regione Lombardia sperimenta soluzioni per tutti gli automobilisti

Tradizione E Tradimento di Niccolò Fabi - due forze contrapposte tra il rispetto dell’identità e il coraggio di cambiare : La necessità di raccontare quello che succede in un nuovo modo: parte da qui Tradizione E Tradimento, il disco impegnato ed impegnativo di Niccolò Fabi. "Mi sono trovato a raccontare il fatto che non mi ritrovavo più e con questo album ho sentito di nuovo la mia voce dire quello che sa dire", la necessità di comunicare e la modalità più adatta per farlo, racchiusa nel titolo di un disco che ha al suo interno due forze contrapposte: la ...

Cambiare vita dopo il tumore e un matrimonio fallito : il “grande salto” di un’ex architetta. “ora sono felice” : A cosa pensi quando sei nel lettino della tac, e aspetti di sapere se hai un cancro, se ce la farai? Che avresti dovuto prendere il brevetto di volo, che non hai viaggiato abbastanza, baciato abbastanza, vissuto abbastanza. Allora ti prometti: mollo tutto e faccio ciò che mi rende felice. Veronica Benini è stata di parola: non ha preso il brevetto di volo, ma ha ricominciato tutto, anzi, si è ‘ricominciata’ con il nome di battaglia di Spora. ...

Milan - successo sofferto sul Genoa. Giampaolo azzecca i cambi e salva la panchina : adesso serve il coraggio di cambiare : Il Milan supera in rimonta il Genoa per 1-2: Giampaolo azzecca i cambi nel secondo tempo, gli ingressi di Paquetà e Leao cambiano la partita. adesso serve il coraggio di credere nelle proprie idee Genoa-Milan, anticipo caldissimo della 7ª Giornata di Serie A. Di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera pessima, con rispettivamente 5 e 6 punti in classifica. Ambiente rovente da entrambe le parti, tifoserie che invocano a ...

Sergio Bramini - l’imprenditore è ancora consulente del governo. Ma lancia petizioni online per cambiare la “sua” legge : Una petizione su change.org per “impedire che i giudici continuino a buttare fuori la gente dalle proprie case” e chiedere il ritiro di un disegno di legge sul recupero crediti considerato “pericoloso per il Paese”. È la nuova iniziativa lanciata da Sergio Bramini, l’imprenditore monzese dichiarato fallito “nonostante un credito di 4 milioni di euro verso lo Stato”. Vicenda che lo aveva reso in breve tempo il simbolo di chi viene vessato ...

La sinossi di The Flash 6×01 annuncia che tutto è destinato a cambiare dopo l’addio di Nora : tutto è destinato a cambiare a cominciare proprio da The Flash 6x01. The CW ha rilasciato la sinossi del primo episodio della nuova stagione confermando che il pubblico si ritroverà qualche istante dopo il finale della quinta stagione e, quindi, la morte, almeno per adesso di Nora. La notizia e il momento sono destinati a sconvolgere ancora le vite di Barry e Iris che dovranno fare i conti con quello che è successo e con il loro dolore ...

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Rivedremo i decreti sicurezza». L'opposizione : «Conte smemorato» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Conte : «Cambiare patto di stabilità Ue. Rivedremo i decreti sicurezza». L'opposizione : «Conte smemorato» Diretta : É finito alle 12.35 il discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte che aveva preso la parola alle 11.10. Quattordici le interruzioni sopportate dal primo ministro, con il presidente...

Giuseppe Conte e la maggioranza elastico : 15 i voti ballerini che potrebbero cambiare le sorti dell'inciucio : Il pallottoliere del Senato avrebbe subito un parziale scossone in seguito alla decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare, su proposta del ministro Francesco Boccia (Affari regionali), la legge della provincia di Bolzano in tema di "semplificazioni negli appalti". È il segnale, questo, c

Nuovo Nissan Juke - cambiare (e migliorare) restando se stessi : Nuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le ...

Zingaretti : "ora andiamo a cambiare l'Italia" : Contestualmente alla chiusura della votazione su Rousseau, le delegazioni di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno concluso il lavoro sul nuovo programma del governo giallorosso. Molto soddisfatto di quanto fatto dai suoi il segretario dem, Nicola Zingaretti, che tramite il proprio profilo Facebook scrive. "Con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per un Governo di svolta. Ridurre le tasse sul lavoro, ...

Roberto Morassut : "Immigrati - bisogna cambiare registro. Va rivisto il decreto sicurezza di Matteo Salvini" : "I decreti sicurezza vanno rivisti subito, non possiamo infrangere il diritto internazionale di navigazione". Roberto Morassut, del Partito democratico, ospite di Coffeee Break, su La7, entra nel merito della questione immigrazione e afferma che adesso, con il governo giallo-rosso, "bisogna cambiare

Cambiare partner - cosa migliora nelle dinamiche di coppia e nel sesso : All’inizio di un nuovo rapporto sentimentale, si spera sempre che possa essere tutto diverso (e migliore) rispetto alle storie precedenti. Secondo un recente studio condotto da un’equipe dell’Università dell’Alberta, quest’aspettativa andrebbe fortemente ridimensionata. La ricerca in questione ha coinvolto 554 persone in Germania. A un follow up di 8 anni, gli studiosi hanno notato nelle nuove relazioni delle ...

Crisi - Di Maio al Quirinale : “Il coraggio è di chi rimane per cambiare”. L’intervento integrale : “Il voto non ci intimorisce affatto ma il voto non può essere la fuga dalle promesse fatte dagli italiani. Abbiamo tante cose da fare”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi ha aggiunto: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati. Noi non lasciamo affondare la ...