Upas | trame al 25 ottobre | Fabrizio chiede a Marina di fare un viaggio

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La soap opera 'Un posto al sole' riesce a lasciare con il fiato sospeso i milioni di telespettatori per la presenza di nuovi colpi di scena. Il pubblico ha assistito al ritorno di un personaggio come il magistrato Nicotera, che ritiene Diego come responsabile dell'incidente di Aldo. Le anticipazioni degli appuntamenti dal 21 al 25spiegano che Raffaele si accorgerà dello strano comportamento di Diego. Lo stesso Eugenio vorrà capire cosa stia nascondendo l'ex compagno di Beatrice. Vittorio dimostrerà di essere innamorato di Alex ma si renderà conto che la ragazza potrebbe aver scoperto il suo tradimento con Anita e non saprà in quale maniera gestire la situazione. Il giovane Del Bue deciderà di recarsi da Rossella, alla qualerà consigli per risolvere la situazione e per capire come comportarsi con la sorella di Mia. Potrebbe complicarsi la situazione giudiziaria per il ...

