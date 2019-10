Tunisia | turista francese ucciso a coltellate | l’aggressore ha gridato “Allahu Akbar”

Turista francese ucciso in strada a coltellate in Tunisia : “Aggressore urlava Allahu Akhbar” : L'aggressione resa nota dal Ministero dell'Interno di Tunisi spiegando che nella stessa azione l'assalitore ha accoltellato anche un militare tunisino che è rimasto ferito. Secondo alcuni media l'uomo avrebbe gridato 'Allahu Akbar' durante l'attacco ma per le autorità locali si tratterebbe di criminalità comune.Continua a leggere