Siria | Erdogan minaccia l' Occidente | State con la Nato o coi terroristi? Di

Turchia - esercito di Erdogan verso Kobane. Le truppe Siriane si muovono : sull'orlo della guerra internazionale : La Turchia si appresta ad attaccare Kobane. Le milizie arabe filo-turche e l'esercito di Ankara stanno per sferrare l'offensiva verso la città-simbolo della resistenza curda, dopo essere entrati nel Nord della Siria a Ovest del fiume Eufrate, una zona che era già controllata dalla Turchia. Nel fratt

CAOS Siria/ Erdogan - il nuovo califfato - da fermare - e i cristiani dimenticati : I cristiani mediorientali sono stati dimenticati. Erdogan ha un progetto, pericoloso, che va fermato al più presto. Ora l'Isis lavora per lui

Siria - Merkel ad Erdogan : "Fermatevi"<br>Uccisi anche due reporter : La cancelliera tedesca Angela Merkel, nella stesse ore in cui la Germania ha annunciato lo stop all'esportazioni delle armi verso la Turchia insieme a molti altri Paesi UE, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha raggiunto telefonicamente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiedendogli di interrompere subito l'offensiva nel nord-est della Siria.A riferire del colloquio telefonico tra i due leader è stata l'agenzia tedesca DPA, ...

Siria - Erdogan : “Embargo armi? Non ci fermiamo”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Colpito convoglio di reporter : un giornalista ucciso : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Siria - tra gli sfollati dell’invasione turca di Afrin : “Massacri e violenze da Erdogan e dai suoi alleati - ci riprenderemo le nostre terre” – VIDEO : “Se ci avviciniamo di più, ci sparano“. Siamo a Kobane, a meno di 500 metri dal muro che separa il Kurdistan Siriano dalla Turchia. Con noi c’è Bahri Mohammad, costretto a fuggire all’inizio del 2018 dal cantone di Afrin, dove viveva, a causa dell‘invasione dell’esercito di Ankara e dei suoi alleati, i gruppi che compongono il Free Syrian Army. La famiglia di Mohammad, come quella di Zeinab Bakr, che ...

Torino - il corteo contro l’invasione turca della Siria : “Basta rapporti commerciali con Erdogan” : “Chiediamo che l’Italia interrompa ogni rapporto commerciale e politico con la Turchia di Erdogan”. È questo l’appello rivolto al governo dalle migliaia di persone che hanno manifestato ieri sera a Torino contro l’invasione turca del Rojava. “L’Unione Europea ha dato sei miliardi alla Turchia – racconta Maria Edgarda Marcucci, una delle ragazze italiane che ha combattuto al fianco del popolo curdo negli scorsi anni – io insieme ad ...

Guerra in Siria - i calciatori turchi festeggiano la vittoria con il saluto militare pro Erdogan : Il calcio turco sostiene l’attacco in Siria. Almeno i membri della nazionale che hanno festeggiato la vittoria contro l’Albania, nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, schierandosi sull’attenti e facendo un saluto militare davanti alla loro tifoseria subito dopo il gol decisivo segnato da Tosun al 90esimo. Il gesto dei padroni di casa non è passato inosservato, così come il suo messaggio: la squadra di ...

Siria - Pentagono : “Nessun americano ferito nell’attacco turco. Erdogan sapeva che in quell’area c’erano nostre truppe”. : “Erdogan sapeva che in quell’aera c’erano truppe americane“. È quanto ha fatto sapere Brook Dewalt, un portavoce del Pentagono commentando l’attacco messo a segno dalle forze turche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord della Siria, che hanno bombardato “per sbaglio” uomini delle forze speciali americane presenti nell’area. Fortunatamente, ha sottolineato ancora il Pentagono, nessun soldato è ...

Siria - la Turchia : «342 terroristi neutralizzati». Gli Usa : «Pronte sanzioni». Erdogan : «Non ci fermate» : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»

Siria - Gomez a La7 : “Erdogan ricatta ma l’Europa non è in grado di fare una beata cippa. Curdi abbandonati - una vergogna” : “La Turchia ricatta? L’Europa non è in grado di fare una beata cippa. La Germania è terrorizzata perché teme che Erdogan le mandi i milioni di profughi presenti sul proprio territorio”. Sono le parole del direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ospite a Tagadà, su La7, in merito all’invasione dell’esercito di Ankara nel nord della Siria. “I Curdi sono stati abbandonati, è una vergogna” ha ...