Non può bastare una laurea per diventare insegnanti | dice Fioramonti

Fonte : agi

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Non ci saranno tagli, anzi. Sto lavorando da tempo, già da quando ero sottosegretario, per reperire nuove risorse per la scuola, l'università e la ricerca”. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro per l'Istruzione Lorenzospiega le modalità attraverso le quali il governo sta cercando di reperire le risorse per la scuola. Lui, all'inizio, aveva chiesto 3 miliardi di euro, due per la scuola, uno per l'università, altrimenti si sarebbe dimesso. Oggiche “la sugar tax e la tassa di scopo sui voli aerei sono due proposte, ma si sta ragionando anche su altre tasse che possiamo definire virtuose perché indirizzano verso comportamenti ecologici e sostenibili”. E sifelice che proprio il capo politico del Movimento e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Napoli, alla festa per i dieci anni del M5S, parlando di come sostenere un'economia più verde “abbia ...

GassmanGassmann : Legge 185 del 1990 L’Italia non può fornire armi a paesi in guerra. STOP armi alla Turchia. #peaceforSyria ?????? - Linkiesta : L'Europa condanna l’attacco della Turchia ai curdi siriani ma non può fare altro. Se bloccasse i finanziamenti ad A… - Eurosport_IT : Antonio Conte apre l'album dei ricordi e quando parla della sua esperienza sulla panchina dell'Italia non può non e… -