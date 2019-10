Manovra | cresce tensione tra Pd e M5S su cuneo fiscale e Quota 100 Cdm slitta a domani

Manovra E POLITICA/ Più debito e tasse - così l'Italia non cresce : Dopo il varo della Nadef, il Governo si prepara a mettere a punto la Legge di bilancio. Le misure non sembrano incentivare la crescita

Carlo Cottarelli sulla Manovra economica : "Gli effetti saranno contenuti. Per crescere bisogna fare deficit" : "È una manovra senza veri tagli e che non offre molto sul versante della crescita". Parola di Carlo Cottarelli, economista nonché mister spending review. "Per fare una manovra espansiva non c'è che una strada: spendere e fare più deficit. Cosa che un Paese indebitato come il nostro non può permetter