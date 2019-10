Il meteo-climatologo Luigi Mariani a MeteoWeb | “Non c’è alcuna crisi climatica | vari

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019), agrorologo eche insegna all’Università di Milano, in un’intervista ai microfoni diWeb ha parlato di clima e riscaldamento globale in un momento in cui l’allarmismo sul tema ha raggiunto livelli molto alti. Il Prof.ha fornito un quadro molto chiaro, partendo dalle conoscenze attuali della climatologia fino al riscaldamento in atto e ai suoi effetti sulla Terra, che non sono solo negativi.non crede all’idea di una “” e propone alcuni dati sul riscaldamento degli ultimi 150 anni: “Premesso che parlare di “” è a mio avviso puramente demagogico, le temperature globali secondo i dati Hadcrut4 sono aumentate di 0.85°C dal ventennio 1851-1870 al ventennio 1999-2018 e ritengo questo dato come attendibile. Occorre inoltre dire che le terre si scaldano più degli oceani e che le alte latitudini dell’emisfero ...