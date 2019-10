Gazzetta | non c’è accordo col Napoli per i rinnovi di Mertens e Callejon

Gazzetta : la Roma vuole Hysaj - se non è a gennaio - sicuramente quest’estate : La Roma punta su Hysaj nella prossima sessione di mercato, difensore azzurro sarebbe da tempo il primo nome sul taccuino del ds Petrachi per la sessione invernale. A confermarlo oggi la Gazzetta dello Sport che riporta le parole del suo agente, Mario Giuffredi «Probabile che il ragazzo possa andare via dal Napoli – ha detto a Rete Sport -. Ha un contratto in scadenza nel 2021 ma a gennaio potrebbe accadere. La Roma è una situazione ...

Gazzetta : il ritardo di preparazione non può essere una giustificazione per Koulibaly e Allan : Il presidente De Laurentiis non ama le Nazionali, anzi le odia, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, anche perché proprio gli impegni con le rispettive Nazionali, hanno ritardato quest’estate il rientro in squadra di Koulibaly e Allan. Le loro preparazioni sono state incomplete e adesso i numeri parlano chiaro, rispetto alla passata stagione il difensore azzurro ha recuperato la metà dei palloni ed ha anche giocato meno. Stesso ...

Gazzetta : Milik e Zielinski non pervenuti in questo avvio di stagione : Il Napoli in quest’avvio di stagione sembra aver perso alcuni punti di riferimento che erano le basi della passata stagione, ma soprattutto non aver ritrovato i calciatori su cui puntava, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, riferendosi ai due polacchi che fin qui hanno decisamente deluso. Milik e Zielinski i campioni attesi Milik e Zielinski dovevano fare il salto di qualità e invece, nonostante abbiamo avuto la tranquillità di ...

Gazzetta : Insigne deludente. Non reagisce con personalità e Ancelotti lo sostituisce : Il percorso del Napoli nelle prime sette giornate di campionato assomiglia a un “tracciato da rilevamento di scossa tellurica”, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Tre vittorie consecutive prima (Samp, Lecce e Liverpool), poi la sconfitta col Cagliari, con la squadra che diventa di colpo “paurosa e non incisiva”. Poi le prove non brillanti con Brescia e Gent e infine quella, anonima, a Torino. “il migliore attacco della A si è ...

Gazzetta : se non si risolve la questione Insigne - tanto valeva cederlo : La Gazzetta dello Sport oggi fa suo il concetto che abbiamo espresso ieri su Ancelotti e Insigne e scrive C’è da rimetterlo in piedi il rapporto tra Insigne e il sistema Napoli. Altrimenti non avrebbe avuto senso non prenderne in considerazione la cessione. Il caso c’è, inutile provare a negarlo. Dopo che Ancelotti gli ha comunicato che sarebbe andato in tribuna a Genk, Insigne era scuro in volto. Ma già ieri mattina all’arrivo a ...

Gazzetta : Insigne-Ancelotti - il tecnico non ha gradito il suo atteggiamento a Torino : Ha fatto discutere ieri la notizia che Insigne non giocasse e che fosse addirittura in tribuna, un segno, secondo molti, che qualcosa non va, forse, tra lui e Carlo Ancelotti. La Gazzetta dello Sport ricorda che Insigne “è sotto osservazione dall’inizio del campionato” e che la scelta di ieri è stato un segnale per tutta la squadra da parte del tecnico per sottolineare che chi non dimostra di essere reattivo sta fuori. Però per ...

Gazzetta : il turnover di Ancelotti non è un vezzo : Sette formazioni diverse in sette partite, questi i numeri del Napoli di Ancelotti, come scrive la Gazzetta dello Sport. Qualcuno ha ipotizzato che Carlo Ancelotti stia lavorando ancora alla fase sperimentale e non ha certezze. Qualcun altro, invece, è convinto che un turnover esagerato potrà creare problemi nel tempo. Ma Ancelotti non si lascia influenzare e va avanti per la sua strada, supportato dall’esperienza che gli permette di ...

Gazzetta : il Napoli non ha due squadre ma venti giocatori intercambiabili : Ancelotti abolisce il concetto di titolari, ma spiega «non lo chiamate turnover», scrive sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita Il tecnico è arrivato a Napoli la scorsa stagione dopo due tecnici come Sarri e Mazzarri che avevano fatto dei titolarissimi il loro penso per far giocare il Napoli. Nell’estate scorsa arriva Ancelotti – uno che qualcosa ha vinto e nella stagione della Champions al Real Madrid alternava già i portieri – e comincia ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

Gazzetta : il fallo di mano di Bonucci non era rigore (anche se in Italia a volte sì) : La moviola di Alessandro Catapano, sulla Gazzetta dello Sport, parla del rigore non concesso all’Atletico per fallo di mano di Bonucci. L’arbitro Makkelie ha deciso di non fischiare. L’episodio avviene all’83’. De Ligt rinvia sul braccio troppo largo di Bonucci. Il Wanda Metropolitano esplode, i giocatori dell’Atletico invocano il rigore, chiedono l’intervento della Var. Ma l’arbitro è irremovibile, anzi, ammonisce anche ...

Gazzetta : il Milan non aveva preso Giampaolo per il bel gioco? : L’analisi del Milan di Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come la squadra di Gianpaolo abbia giocato fino ad oggi facendo il minimo indispensabile per vincere, cosa che sorprendere essendo il mister uno portato al gioco. Se vincere è l’unica cosa che conta, non c’è problema, bravo Milan, però fa strano scrivere una cosa del genere nella stagione in cui il club rossonero ha ingaggiato un allenatore cultore del gioco ...

Gazzetta distrugge la Juve di Sarri : “Juventus sovrastata - svampita come non mai! E gli alibi ci sono : il caldo - le Nazionali - la Champions…” : Gazzetta contro Sarri L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport critica in modo pesante la Juventus vista ieri contro la Fiorentina. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Non era la Juve perché senza furore, specialità della casa; perché la squadra concentrata e cinica per antonomasia, in un minuto, prima con Szczesny, poi con De Ligt, ha rischiato di farsi gol da sola, svampita come mai. Non era la Juve perché non ha ...

Per la Gazzetta al Napoli non sarebbe piaciuto il comportamento di Insigne sull’infortunio : Continua a far discutere l’infortunio di Lorenzo Insigne. L’attaccante azzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere in campo neanche contro il Liverpool. La causa è il fastidioso infortunio muscolare che Lorenzo si sarebbe procurato durante il riscaldamento prima della gara con la Juventus e che avrebbe taciuto per poter scendere in campo, fino alla fine del primo tempo. Ancelotti sta già pensando alle possibili ...

Gazzetta : tra Manolas e Koulibaly non è ancora scattata una vera intesa : La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla coppia di difesa Manolas-Koulibaly. Il gioco di Ancelotti prevede una difesa molto avanzata, che giochi quasi a ridosso di centrocampo, scrive la rosea, ma per fare ciò c’è bisogno di tecnica e fisicità. La coppia Kostas-Kalidou, almeno al momento, ha deluso. Troppi i gol presi dal Napoli per non rendere evidente che c’è un problema, quantomeno di sintonia, tra i due difensori. Il senegalese ...