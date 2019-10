Comuni a rischio paralisi | la metà è senza segretario Le sedi senza un titolare sono

Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Piccolisempre più a. Minacciati da un progressivo spopolamento e da una crescente mancanza di servizi, basta pensare alla connessione internet e alla banda larga che arrivano...

Simonet23474984 : RT @Anpasnazionale: ?????? Vi aspettiamo in piazza (quasi tutti convintissimi) per il secondo giorno di #iononrischio2019 (?????il #13ottobre… - preglias : RT @Anpasnazionale: ?????? Vi aspettiamo in piazza (quasi tutti convintissimi) per il secondo giorno di #iononrischio2019 (?????il #13ottobre… - Provincia_Lucca : ???#iononrischio2019 #protezionecivile #prevenzione Nei comuni di Lucca, Castelnuovo di Garfagnana, Porcari, Villa… -