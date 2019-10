Anche Kate Middleton è andata in terapia per aiutare il fratello James

Kate Middleton e Meghan Markle - le regole che devono seguire ai bAnchetti di Buckingham Palace : La vita dei Royals britannici è piena di regole molto rigide che riguardano anche i momenti di convivialità. Kate, Meghan e gli altri membri della famiglia reale, quando partecipano ai banchetti a Buckingham Palace devono seguire infatti un protocollo specifico. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo una curiosità che è stata resa nota da un documentario trasmesso su Channel 5. Di cosa stiamo parlando di preciso? Dello stratagemma ...

Non solo Kate Middleton - Anche Meghan Markle è (di nuovo) incinta : la voce : Le voci sulla quarta gravidanza di Kate Middleton si fanno sempre più insistenti. Nei giorni scorsi alcuni utenti sui social network avevano supposto la nuova dolce attesa perché la duchessa è solita cambiare acconciatura all’inizio di ogni gestazione. E infatti, per il primo giorno di scuola della Principessa Charlotte, ha sfoggiato nuovo taglio e nuova tinta. L’esperta di reali Aranzazu Santos López ha parlato all’Express. “Guardate le ...

Non solo Kate : Anche Meghan e la Principessa Eugenia sono incinte? - : Elisabetta Esposito I bookmaker sostengono che le possibilità di tre gravidanze per Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia siano sempre più alte Tre gravidanze potrebbero essere annunciate a breve dalla Royal Family: le presunte donne incinte sono Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia. L’ipotesi viene lanciata dall’Express. Già nei giorni scorsi, alcuni utenti sui social network avevano supposto una ...

Skateboard - Mondiali park 2019 - inizia la battaglia iridata a San Paolo - in palio Anche punti per il ranking olimpico : A San Paolo, in Brasile, scattano i Mondiali di park Skateboarding, che fino a domenica vedranno sfidarsi 200 atleti alla ricerca delle medaglie iridate e di punti per il ranking olimpico (a Tokyo 2020 lo Skateboard farà il suo esordio ai Giochi): il vincitore ne porterà a casa ben 80.000 (è la manifestazione che ne assegna di più). Saranno sei gli azzurri in gara, quattro uomini e due donne, ma certamente i riflettori saranno puntati sul numero ...

Kate e Meghan - partorire come loro ora si può Anche in Italia (con l’ipnosi) : L’autoipnosi medica come tecnica per ridurre il dolore del parto sarà praticata a partire dal prossimo autunno presso l’Ospedale Mauriziano di Torino, a seguito della diffusione di questa metodica grazie a Kate Middleton e Meghan Markle. Entrambe le duchesse hanno trovato sollievo nel praticare l’hypnobirthing per dare alla luce i loro bebè. Si tratta di una tecnica utilizzata già da diversi decenni, che consiste ...