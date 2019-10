Red Bull dance your style world final con gli italiani Filippo Toini e Neji Vince

F1 - GP Giappone 2019 : le pagelle. Bottas risorge dalle proprie ceneri - Ferrari male al via. Albon salva la Red Bull : Un caotico GP del Giappone 2019 di F1 ha visto Valtteri Bottas conquistare la terza vittoria stagionale davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Una partenza diastrosa da parte dei due piloti Ferrari ha spalancato le porte a Mercedes che alla fine ha anche sfiorato la doppietta. Valtteri Bottas: 9. Meglio di così è difficile. Domina il venerdì, batte il compagno di squadra in qualifica, parte in modo perfetto. Il boscaiolo finlandese è ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “Abbiamo ancora un po’ di margine ma Mercedes e Red Bull sono molto veloci” : Quinta posizione per Sebastian Vettel al termine del primo giorno delle prove libere del GP del Giappone, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il tedesco non ha trovato il feeling giusto con la SF90, perdendo molto soprattutto nel primo settore, dove le Mercedes hanno fatto la differenza. A detta del tedesco della Ferrari però ci sono ancora dei margini, anche se le prestazioni delle Frecce d’Argento sono impressionanti. ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : gli highlights delle prove libere. Mercedes vola - Ferrari e Red Bull inseguono : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con una Mercedes apparentemente inattaccabile sulla pista di Suzuka. Nelle due sessioni di prove libere disputate le Frecce d’Argento hanno dettato il passo dimostrandosi superiori al resto della concorrenza sia sul giro secco che sul passo gara, con un Valtteri Bottas in grande spolvero capace di precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Red Bull e Ferrari inseguono ...

Formula 1 - Marko incassa le critiche di Verstappen : “in Red Bull vogliamo piloti che non hanno paura…” : Il consulente austriaco ha replicato alle critiche di Verstappen, ammettendo come qualche errore sia stato commesso Max Verstappen non è certamente un pilota che le manda a dire, anche quando si tratta di bacchettare la propria scuderia per le prestazioni della monoposto. La Red Bull ha fatto capire di aver compreso e risolto i propri errori, accettando per bocca di Helmut Marko le punture del pilota olandese. Intervenuto ai microfoni di ...

F1 - GP Giappone 2019 : Ferrari e Red Bull sfidano Mercedes per interrompere la striscia positiva a Suzuka - attenzione alla variabile meteo… : Il circus si sposta nel Paese del Sol Levante per affrontare uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario, il Gran Premio del Giappone. Questo weekend va in scena infatti la 35esima edizione del GP nipponico valevole per il Mondiale di Formula 1, la 31esima disputata sulla pista di Suzuka (le altre quattro si sono svolte al Fuji), che potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale costruttori 2019 alla ...

F1 - Helmut Marko : “Il prossimo anno il motore Honda sarà come quello di Ferrari e di Mercedes. Vincere è un dovere per la Red Bull” : Non ci sono dubbi che nel corso delle gare del Mondiale 2019 di F1 le prestazioni del motore Honda della Red Bull siano migliorate. Alcune problematiche legate all’affidabilità persistono però, dal punto di vista della potenza, i tecnici giapponesi hanno fatto un ottimo lavoro. Tuttavia, per le ambizioni della Red Bull, tutto questo non è sufficiente. L’obiettivo è il solito: Vincere ed aggiudicarsi il titolo mondiale. Un target che ...

Verstappen con Red Bull nel 2020. Poi si vedrà… : Max Verstappen non prende impegni con la Red Bull oltre la fine del suo attuale contratto. Negli ultimi mesi circolava voce di una clausola di uscita legata alle prestazioni, ma l’olandese resta legato al team fino alla fine del 2020. Una serie di dichiarazioni alla stampa di Max e di suo padre Jos indicano però […] L'articolo Verstappen con Red Bull nel 2020. Poi si vedrà… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Giappone 2019 : la pista di Suzuka ai raggi X. Favorevole a Mercedes o Ferrari? E la Red Bull… : Signore e signori è tempo di una delle piste più belle, complete, difficili e allo stesso tempo affascinanti dell’intero calendario della Formula Uno. Stiamo parlando di Suzuka, dove si correrà il Gran Premio del Giappone. Il circuito nipponico è tra quelli più tecnici e spettacolari in calendario. Lungo 5807 metri propone 17 curve (7 a sinistra e 10 destra), tra cui le famose 130R (curva 15), il tornantino Hairpin (curva 10) e Casio ...

F1 - GP Giappone 2019 : Naoki Yamamoto sulla Red Bull di Gasly per le prove libere 1 : Naoki Yamamoto sarà al volante di una Toro Rosso in occasione delle prove libere 1 del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà a Suzuka nel weekend. Il 31enne, sostenuto dalla Honda e già campione della Super Formula Giapponese, esordirà così nella massima categoria automobilistica al posto di Pierre Gasly ma soltanto per il turno che apre il lungo weekend nel Sol Levante. Il francese tornerà poi tranquillamente sulla STR15 a ...

Huawei Watch GT2 lanciato al Red Bull Art of Motion Matera : Un webster, un backflip e un triple kong: con un’acrobazia in pieno stile free running Huawei lancia da oggi sul mercato italiano il nuovo Watch GT 2, lo smartWatch che integra la gamma dei wearable della casa di Shenzhen in grado di monitorare la salute e l’attività sportiva di chi lo indossa. Il nuovo orologio smart è stato official time keeper al Red Bull Art of Motion a Matera, l’evento che sin dal 2007 è dedicato alla ...

Huawei Watch GT 2 debutta in Italia al Red Bull Art of Motion 2019 di Matera : Huawei Watch GT 2, il nuovo ed elegante smartWatch che il produttore cinese ha presentato ufficialmente accanto alla serie Mate 30, lo scorso 19 settembre a Monaco di Baviera, si appresta ad arrivare finalmente anche in Italia, dove debutterà in occasione del Red Bull Art of Motion 2019 e sarà poi disponibile all’acquisto a partire dal 7 ottobre. Quest’anno, infatti, l’appuntamento annuale che dal 2007 mette a confronto l’elite del ...

Ecclestone : “Regole 2021? Firmare con Ferrari e Red Bull. Poi puntare una pistola…” : Bernie Ecclestone ha una soluzione semplice per concludere i negoziati con i team sulle regole 2021. Altri incontri sono in programma nei prossimi giorni e settimane, con metà delle squadre che al momento non hanno intenzione Firmare per i regolamenti proposti. La scadenza già posticipata per la finalizzazione delle regole 2021 è il 31 ottobre. […] L'articolo Ecclestone: “Regole 2021? Firmare con Ferrari e Red Bull. Poi puntare una ...

Formula 1 - Max Verstappen avverte la Red Bull : “non credo che a Suzuka potremo puntare alla vittoria” : Il pilota olandese ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di Suzuka, mettendo in guardia la propria scuderia Non è un periodo positivo per la Red Bull, nettamente inferiore al momento rispetto a Mercedes e Ferrari, come confermato dal Gran Premio di Russia. photo4/Lapresse Partito dalla nona posizione della griglia a Sochi per la sostituzione di alcune componenti del motore, Max Verstappen non è andato oltre il quarto posto, ...

Red Bull : nel 2020 serve un pilota forte. Kvyat? : Daniil Kvyat potrebbe tornare in Red Bull nel 2020. Di recente Helmut Marko ha detto che i soli candidati ad affiancare Max Verstappen il prossimo anno sono Alex Albon e Pierre Gasly, ma che gli piace sempre Kvyat, che ha ricostruito la sua carriera dopo essere stato allontanato dalla Red Bull nel 2016. “Kvyat sta […] L'articolo Red Bull: nel 2020 serve un pilota forte. Kvyat? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...