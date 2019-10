Non è L’Arena | Massimo Giletti sbarca di sera su Canale 5 | cosa farà

Domenica 13 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 13 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Una nuova giornata all’insegna del gossip e dello spettacolo quella di Domenica 13 ottobre 2019. Mara Venier e Barbara d’Urso, regine dei più famosi salottini televisivi, ospiteranno cantanti, attori e molti personaggi del […] L'articolo Domenica 13 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti contro Chef Rubio : “Prima di scrivere bisognerebbe pensarci cento volte”. Lui : “Stufo delle stron***” : Dibattito acceso sulla triste e dolorosa vicenda dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi con 29 colpi, durante uno scontro a fuoco con il dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Appena è avvenuto il fatto Chef Rubio aveva affidato ai social il primo commento a caldo: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che ...

Non è L’Arena : Giletti svela perchè ha voluto Selvaggia Lucarelli : Selvaggia Lucarelli opinionista a Non è L’Arena: Massimo Giletti spiega perchè l’ha voluta E’ iniziata da poco la nuova edizione di Non è L’Arena, il seguitissimo talk della domenica sera in onda su La7 con la conduzione di Massimo Giletti, che quest’anno ha Selvaggia Lucarelli come opinionista fissa in studio in ogni puntata. E proprio sulla giurata di Ballando con le stelle il presentatore, nel corso di ...

Massimo Giletti - Non è L’Arena : “Impossibile rifare ascolti straordinari” : Non è L’Arena, Massimo Giletti parla degli ascolti: “Non possiamo rifare i numeri dell’anno scorso” Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTv Massimo Giletti, conduttore di Non è L’Arena su La7 per il terzo anno consecutivo, con la quale ha parlato, tra le altre cose, degli ascolti del suo seguitissimo talk. E per rispondere ad una domanda ...

Non è l’Arena - la giornalista Giulia Carrarini si finge minorenne e si vende in Rete. Massimo Giletti : “Sono sconvolto - ha ricevuto oltre 100 contatti” : Nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena” su La7 è andata in onda un’inchiesta sulla prostituzione minorile realizzata dalla redazione che ha pubblicato online un falso annuncio in cui si vedeva Giulia Carrarini, giornalista della squadra di Massimo Giletti, si è finta minorenne e si è messa in vendita su alcuni siti. Il risultato è stato impressionante, come ha spiegato al pubblico lo stesso Giletti: ...

Choc a Non è l’arena : è successo durante l’ultima puntata. Massimo Giletti : “Sono sconvolto” : Nella puntata andata in onda domenica 29 settembre è stata proposta un’inchiesta sulla prostituzione minorile che ha lasciato tutti senza parole. Nella puntata si è parlato del fenomeno, che “funziona” alla grande anche online. In Italia, secondo il VII Rapporto CRC 2014-2015 (Convention on the Rights of the Child, sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia), la situazione della prostituzione ...

La Prati a «Non è l’Arena» - Salvini a «Non è la D’Urso» : a vincere (davvero) è solo la «Non Tv» : Pamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiFesta del cinema di Roma, primo red carpetFesta del cinema di Roma, primo red carpetCosa sia andato in onda domenica 22 settembre su Canale 5 e La7 è difficile da descrivere. Si potrebbe parlare di un film horror al pari di It o, più semplicemente, di un meccanismo che sacrifica i ...

Live-Non è la D’Urso e Non è L’Arena : ecco i dati auditel. Chi vince la serata? Il canale che Non ti aspetti : Con un ritardo di due ore, qualche minuto dopo le 12, l’Auditel ha rilasciato gli ascolti di una domenica televisiva particolarmente accesa. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Perché Non è la D’Urso nonostante la discussa puntata con ospite Matteo Salvini si è fermata sotto il 15% di share andando in onda fino a notte fonda: per essere precisi la trasmissione è stata vista da 2.394.000 telespettatori e il 14,88%. Numeri in ...

Ascolti TV | Domenica 22 settembre 2019. Imma Tataranni parte col botto (23.3%). Live – Non è la D’Urso 14.9% - Non è L’Arena 6.2% : Imma Tataranni – Vannessa Scalera Per problemi tecnici i dati auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.118.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori ...

“Una volta per tutte”. Colpo di scena a ‘Non è l’arena’ di Giletti. È successo davanti a milioni di telespettatori : ?Per un po’ non ne abbiamo parlato perché lei stessa è stata fuori dai radar televisivi. Parliamo di Pamela Prati, che dopo un lungo silenzio televisivo, è stata ospite a Non è l’Arena?. A volerla in studio è stato Massimo Giletti che, dopo Barbara D’Urso, ha preso tra le mani il caso del fidanzamento/matrimonio falso della showgirl sarda con il tale Mark Caltagirone. Il conduttore ha deciso così di aprire le porte della nuova stagione del suo ...

Pamela Prati a “Non è l’Arena” mostra foto e audio del presunto Mark Caltagirone : «Io ho creduto ciecamente in questa favola» : Com’è possibile che il nulla diventi protagonista delle nostre giornate? Massimo Giletti introduce così lo spazio dedicato a Pamela Prati e alla vicenda che continua a riempire i palinsesti televisivi. Nello studio di “Non è l’Arena” la showgirl sarda si dice pronta a raccontare la sua versione dei fatti: «Io ho creduto ciecamente in questa favola e sono assolutamente innocente. Vorrei che la gente mi ascoltasse e ...

Pamela Prati a Non è l’Arena : “Sono una vittima - ho mentito per amore” : Pamela Prati è stata ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena nella prima puntata della nuova stagione del talk di La7, andata in onda domenica 22 settembre 2019. La showgirl, dopo la recente intervista a Oggi, è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone e di quella che Giletti ha definito “la più grande fake news dell’anno”. “Ho creduto ciecamente in questa favola – esordisce la Prati – e sono innocente. Sono stata una vittima, e non sono ...