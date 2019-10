Mondiali Rugby 2019 – Il bilancio del ct O’Shea | “un onore guidare questo gruppo | ho

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana diha tracciato undel Mondiale azzurro, chiuso anticipatamente per la cancellazione del match con gli All Blacks Ultimo giorno privo di impegni in Giappone per la Nazionale Italianache nella giornata di domani salirà sullo Shinkansen per Tokyo prima di salutare il Sol Levante con un volo che porterà gli Azzurri a Roma – con scalo a Parigi – alle 9 di martedì 15 ottobre. Una strana atmosfera ha accompagnato gli ultimi giorni di raduno a Toyota per la squadra guidata da Conorche ha terminato anticipatamente la preparazione al quarto match del Girone B allaWorld Cup contro la Nuova Zelanda – in calendario sabato 12 ottobre alle 13.45 locali – a causa dell’annullamento del match contro gli All Blacks ufficializzato nella mattinata di giovedì 10 ottobre per l’arrivo del tifone Hagibis che ha colpito ...

