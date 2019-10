FABIO ROVAZZI Si commuove parlando del padre | ' A lui devo tutto'

FABIO ROVAZZI : “Non ho visto nulla - dormivo”. Mara Venier replica : Fabio Rovazzi a Domenica In: “Dormivo, non ho visto nulla!” E’ stata una puntata davvero intensa, quella di Domenica In: l’intervista a Valeria Fabrizi e Flavio Insinna; poi Mika, che ha parlato del suo nuovo album, e in seguito le signorine Buonasera e Ronn Moss (star di Beautiful). Poi è venuta la volta di Fabio Rovazzi che ha esordito dicendo di aver dormito un sacco all’interno del camerino: “Non ho ...

Lite FABIO Rovazzi-Fedez/ Perché non si parlano più dopo essere stati grandi amici? : Lite Fabio Rovazzi-Fedez, cosa è successo tra i due? Al momento ancora non ci sono novità in una situazione che rimane un vero e proprio mistero.

Don Matteo 12 : il ritorno di Simone Montedoro per il commiato. FABIO ROVAZZI guest star : Maria Chiara Giannetta e Simone Montedoro Brutte notizie per i fan di Don Matteo, che attendono con ansia i nuovi episodi della fiction, la cui messa in onda su Rai 1 è prevista per il prossimo anno: la dodicesima stagione, della quale si stanno svolgendo a Spoleto le riprese, con ogni probabilità sarà l’ultima. Don Matteo 12: novità e new entry La notizia, che circolava già da tempo, è stata confermata da Simone Montedoro, ex protagonista ...

Don Matteo 12 : il ritorno di Simone Montedoro per il commiato. FABIO ROVAZZI guest star : Maria Chiara Giannetta e Simone Montedoro Brutte notizie per i fan di Don Matteo, che attendono con ansia i nuovi episodi della fiction, la cui messa in onda su Rai 1 è prevista per il prossimo anno: la dodicesima stagione, della quale si stanno svolgendo a Spoleto le riprese, con ogni probabilità sarà l’ultima. Don Matteo 12: novità e new entry La notizia, che circolava già da tempo, è stata confermata da Simone Montedoro, ex protagonista ...

FABIO ROVAZZI sketch con Will Smith : il cantante svela cos’è accaduto : Fabio Rovazzi e il simpatico sketch con Will Smith: le parole del cantante in diretta a Mattino 5 Fabio Rovazzi racconta cos’è accaduto con Will Smith a Budapest e svela com’è stato realmente stare vicino all’attore. Qualche giorno fa, il cantante ha condiviso un video su Youtube che è diventato virale. Scendendo nel dettaglio, durante […] L'articolo Fabio Rovazzi sketch con Will Smith: il cantante svela cos’è ...

Mattino 5 : FABIO ROVAZZI fa una sorpresa a Federica Panicucci : Federica Panicucci: Fabio Rovazzi interviene in diretta a Mattino Cinque Mattino 5 questa settimana è partito col botto. Federica Panicucci, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, ha mostrato al suo fedele pubblico lo sketch che ha visto protagonisti negli scorsi giorni sul web Fabio Rovazzi e Will Smith. La bionda conduttrice però non si aspettava che l’interprete di Andiamo a comandare potesse intervenire in diretta, facendola una ...

Una notte con Will Smith : Gemini Man è in arrivo nelle sale e FABIO ROVAZZI incontra l'amatissimo attore : Will Smith contro Will Smith in un adrenalinico film che unisce un aspetto tecnico curatissimo e all'avanguardia e il regista Premio Oscar Ang Lee.Gemini Man sta per arrivare nelle sale mettendoci di fronte alla storia di Henry Brogan, un assassino del governo che cerca di abbandonare la sua carriera ma si ritrova a confrontarsi con un clone più giovane di se stesso di nome Junior che è in grado di prevedere ogni sua mossa.Una premessa ...

FABIO ROVAZZI e Will Smith nella stessa stanza d’albergo : “Mi racconti una storia? Non riesco a dormire” : Fabio Rovazzi si trova a Budapest per vedere la prima del film “Gemini Man”, diretto da Ang Lee e con Will Smith nel ruolo di protagonista. Ora, Rovazzi si è trovato proprio nella stessa camera dell’attore, come testimonia un post. Su Instagram, infatti, Rovazzi ha caricato un video: “Non so come sia possibile – dice – ma c’è Will Smith dentro la mia stanza…”. E mentre il cantante parla ...

FABIO ROVAZZI e Will Smith - una notte insieme in hotel - : Roberta Damiata Fabio Rovazzi, in viaggio a Budapest, si è ritrovato Will Smith nella stessa stanza d'albergo: "Un errore di prenotazione" Sembra impossibile, eppure Fabio Rovazzi in viaggio a Budapest perché invitato tra "gli eletti" a vedere il film "Gemini Man" diretto da Ang Lee, che in Italia uscirà il 10 ottobre ed ha come protagonista appunto Will Smith, si è trovato nella sua stessa camera d'hotel proprio il famoso attore ...

FABIO ROVAZZI e Willl Smith per sbaglio nella stessa stanza d'hotel - : Per un errore di prenotazione Fabio Rovazzi e Will Smith si ritrovano nella stessa stanza d'albergo. Ecco il video di quello che è successo... Roberta Damiata Persone: Fabio Rovazzi Will Smith ?

FABIO ROVAZZI e Karen Kokeshi/ A letto con la maglia dell'Inter : 'Abbiamo un idolo..' : Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, il cantante a letto con la sua fidanzata e la maglia dell'Inter: 'Da oggi abbiamo un nuovo idolo'

FABIO ROVAZZI e la rottura con Fedez : Non si può conciliare amicizia e lavoro : Il cantante che sta spopolando con la hit estiva "Senza Pensieri" ha rilasciato un'intervista al settimanale Grazia dove ha raccontato, tra le altre cose, come mai è finita con Fedez. Fedez, Fabio Rovazzi e J-Ax, fino allo scorso anno eravamo abituati a vederli spesso insieme. Insieme per una hit estiva oppure per un video ma comunque legati da una forte amicizia. Poi qualcosa si è rotto e le loro strade si sono divise. O almeno ...

FABIO ROVAZZI con Karen presso l'Area 51 racconta di essere stato allontanato dai militari : Fabio Rovazzi ha recentemente compiuto un viaggio negli Stati Uniti d'America assieme alla fidanzata Karen Koleshi. La ragazza è in realtà Karen Casiraghi ed è coetanea di Fabio Rovazzi. Anche Karen è una youtuber, caratterizzata dalla sua ironia e anticonformismo. Il suo tratto indistinguibile è sicuramente rappresentato dai capelli blu. I due giovani hanno deciso di visitare il Nevada durante la loro vacanza negli Usa. Poi si sono avventurati ...