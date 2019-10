Catania | auto si schianta all’alba contro guard rail | 4 morti Tra loro due minorenni

Incidente - morti 4 giovani a Catania : auto contro il guardrail - tra le vittime un 17enne e una 15enne : Quattro ragazzi, compresi due minorenni, sono morti in un Incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Incidente tra Catania e Paternò - auto contro guardrail : quattro morti : Terribile schianto nella notte sulla statale 121 tra Catania e Paternò, in Sicilia. quattro persone, tra cui due minorenni, sono morte nell’Incidente avvenuto nei pressi di Piano Tavola. L’auto sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata da sola contro uno spartitraffico. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un uomo rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guardrail della rampa. Indagini e ...

Incidente Catania - auto finisce contro guardrail e prende fuoco : 47enne morto carbonizzato : Incidente mortale all'alba di oggi a Catania: un uomo di 47 anni, Giulio Sebastiano Calogero, è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco nell'impatto contro un guardrail sull'Asse dei servizi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l'incendio ed estrarre il cadavere dalle lamiere. Indagini in corso.Continua a leggere

Catania - Leonardo morto a 2 anni dimenticato in auto dal papà : “Figlio mio - cosa ti ho fatto” : È distrutto dal dolore Luca Cavallaro, papà del bambino morto ieri a Catania dopo essere stato dimenticato in auto e sotto al sole nel parcheggio dell'Università, dove il genitore lavora: "Leonardo, cosa ti ho fatto?". I medici, tra cui anche il nonno materno, endocrinologo al Policlinico, hanno provato per 37 minuti a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare: "Ricordo solo di essere uscito di casa e di averlo sistemato nel seggiolino. Poi, ho ...

