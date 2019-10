Alba Parietti | lite con Francesca De Andrè a Live Non è la D' Urso video

Alba Parietti - Franco Oppini a Live : “Se mi interrompi me ne vado” : Franco Oppini ad Alba Parietti: “La gente capirà perché ho divorziato da te” Si è aperta con un annuncio doloroso, la puntata di questa sera di Live Non è la d’Urso, per poi continuare con i vip che riescono a parlare con le persone defunte, con le confessioni choc di Clizia Incorvaia e Sara Tommasi, per poi approdare ad Alba Parietti e Asia Argento contro cinque feroci sfere rosse. In una di queste Alba Parietti si è ...

Live – Non è la D’Urso : nella quinta puntata arrivano Alba Parietti - Asia Argento e Clizia Incorvaia : Marina Giulia Cavalli Prima di traslocare – dal 28 ottobre – al lunedì, nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso in una serata domenicale resa meno complicata dall’assenza del calcio. nella quinta puntata del talk serale, Barbara D’Urso accoglierà in studio alcuni vip che sostengono di avere contatti con l’aldilà. Tra questi Ivana Spagna e Franco Gatti, che già in passato, a Domenica Live, avevano ...

Live-Non è la D'Urso - Alba Parietti massacra Aida Nizar : "Gallina starnazzante senza rispetto né argomenti" : Nella scorsa puntata di Live-Non è la D'Urso, l'opinionista Alba Parietti, presente nello studio di Canale 5 per il confronto delle sfere con la politica Giorgia Meloni, è rimasta sconcertata dall'atteggiamento dell'altra 'sferata', Aida Nizar. "Ha rovinato tutto, è una gallina starnazzante", ha eso

Alba Parietti fuori dalla tv? Cecchi Paone : “Format non adatti a lei” : Alessandro Cecchi Paone su Alba Parietti: “Tv inadatta a personalità come la sua” Alessandro Cecchi Paone ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv in cui risponde alle domande dei lettori. E oggi uno di questi gli ha chiesto un parere sul fatto che Alba Parietti sia ormai da anni ‘parcheggiata’ in Tv come opinionista invece di condurre come ha fatto per tanto tempo, soprattutto negli anni ’80 e ’90. Una ...

Alba Parietti contro Aida Nizar : Gallina che starnazza : Alba Parietti non ha gradito la presenza di Aida Niza a Live! durante il dibattito con Giorgia Meloni: il suo sfogo, sarcastico, su Instagram... L’appuntamento del 6 ottobre di Live! ha portato Alba Parietti a confrontarsi con Giorgia Meloni durante il momento delle cinque sfere, ma tra gli ospiti c’era anche Aida Nizar la cui presenza non è stata ben compresa della conduttrice. La leader di Fratelli d'Italia, che aveva commentato in maniera ...

Live - Non è la D'Urso - Aida Nizar interrompe Giorgia Meloni e Alba Parietti si arrabbia : "Stai rovinando questo spazio!" : Aida Nizar ha partecipato al dibattito di Live - Non è la D'Urso che ha visto come protagonista la politica Giorgia Meloni.L'ex concorrente del Grande Fratello 15 aveva un "conto in sospeso" con la leader di Fratelli d'Italia che, quando la Nizar balzò agli onori delle cronache per i bagni che fece in due fontane storiche di Roma, la Fontana di Trevi e la Fontana dei Quattro Fiumi, propose per lei, un anno di lavori socialmente utili.prosegui ...

GIORGIA MELONI/ Contro 5 sfere : Alba Parietti lancia la sfida - Live Non è la d'Urso - : GIORGIA MELONI a Live Non è la d'Urso Contro 5 sfere. Tra queste c'è Alba Parietti, che lancia la sfida su Instagram alla leader di Fratelli d'Italia.

Alessandra Mussolini/ Alle 5 sfere scontro con Alba Parietti? - Live Non è la D'Urso - : Alessandra Mussolini, Live Non è la D'Urso per le 5 sfere. Ci sarà Alba Parietti per un nuovo scontro? Ma fa discutere con le sue prese di posizione.

Alba Parietti in passato ho affrontato la battaglia contro il cancro : Alba Parietti ospite al programma ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele ha raccontato che ha dovuto affrontare una dura battaglia contro il cancro. La showgirl, ha deciso di tener fuori gli affetti più cari per non coinvolgerli emotivamente: “Per una forma di pudore. Sono stata operata l’anno in cui è morto Gianni Versace, non sono potuta andare al suo funerale perché ero in ospedale. Non l’ho detto a mia madre, a mio ...

Alba Parietti sul tumore a Storie Italiane : “Poteva essere gravissimo” : Storie Italiane, Alba Parietti parla del tumore che ha avuto: “Poteva essere una cosa gravissima…” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, Alba Parietti. Intervistata da Eleonora Daniele, ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 Alba ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita, risalente a molti anni fa, quando ha ...

Alba Parietti : "A 37 anni ho avuto un cancro" : Alba Parietti, intervenendo oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, a 'Storie Italiane' di Eleonora Daniele su Rai1, ha raccontato che, come Emma Marrone e Nadia Toffa, a 37 anni, ha dovuto affrontare una dura battaglia contro il cancro. La showgirl, però, ha deciso di tener fuori gli affetti più cari per non coinvolgerli emotivamente: Per una forma di pudore. Sono stata operata l'anno in cui è morto Gianni Versace, non sono potuta andare al suo ...

Alba Parietti e gli uomini di potere : “Gianni Agnelli mi chiamava spesso - chiacchieravamo molto…” : Alba Parietti è stata ospite di Pierluigi Diaco nell’ultima puntata di Io e Te e nel corso dell’intervista ha svelato molti retroscena della sua vita privata, parlando anche del rapporto che ha avuto con gli uomini di potere. “Agnelli mi telefonava spesso – ha esordito la showgirl spiazzando tutti – chiacchieravamo molto… quando chiamava Agnelli, rimanevo a parlare con lui anche se stavo per prendere l’aereo. Era ...