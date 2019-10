Unicredit applica i tassi negativi sui conti oltre i 100mila euro E io non ci vedo nulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Se fossi un clientecon disponibilità sul conto corrente superiori a, trasferirei tutto o comunque la parte eccedente la cifra summenzionata presso un’altra banca. Perché sono italiano e sono figlio di Guicciardini. Se dovessi invece esaminare da analista la decisione strategica di Mustier, amministratore delegato di, dire isuidei clienti con saldi di almenopotrei ribadire, contrariamente a quanto negli ultimi giorni l’opinione pubblica sostiene, che non cidi strano. Per comprendere la portata di questa apparente sequenza hegeliana occorre semplificare alcuni concetti di gestione di un’azienda bancaria che probabilmente neppure i media hanno afferrato fino in fondo. Seguitemi. Le banche possono accantonare gli eccessi di liquidità (in soldoni, la differenza tra ciò che raccolgono e ciò ...

Validamentre : RT @ilSalvagenteit: . @UniCredit_IT furbetta: applica #tassi negativi sui conti correnti ma non sui #mutui - ladyrosmarino : RT @ilSalvagenteit: . @UniCredit_IT furbetta: applica #tassi negativi sui conti correnti ma non sui #mutui - misiagentiles : RT @ilSalvagenteit: . @UniCredit_IT furbetta: applica #tassi negativi sui conti correnti ma non sui #mutui -