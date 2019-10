Turchia-Albania | l’Uefa mette le cose in chiaro | “non è stata ancora presa nessuna

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il capo ufficio stampa dell’Uefa ha sottolineato come la Federazione non abbiapresodecisione suQuanto successo al termine del match traverrà valutato attentamente dall’Uefa, che non ha al momento preso alcuna decisione in merito. Lo ha affermato il capo ufficio stampa dell’Uefa Philipp Townsend: “l’Uefa non ha preso alcun tipo di posizione riguardo al caso della. Oggi c’è stato un equivoco, e volevo solo dire che per giudicare quel gesto dei giocatori, prima vanno consultati i regolamenti. E non ho mai fatto riferimenti politici o religiosi. Anzi, non ho proprio usato questi termini. Ci sono i regolamenti e vanno esaminati prima di prendere qualsiasi decisione. A una domanda ho risposto che li avrei riletti prima di poter esprimere un’opinione, anche perché non vado con il ...

