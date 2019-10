Scacchi | FIDE Grand Swiss 2019 | Caruana e Wang Hao a punteggio pieno dopo tre partite

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : in cinque a punteggio pieno tra cui Caruana - Carlsen patta - Anand si riscatta - prima vittoria per Vocaturo : Seconda giornata del FIDE Grand Swiss 2019, torneo a sistema svizzero che si disputa all’Isola di Man e che qualificherà il vincitore, o comunque chi arriverà immediatamente alle spalle di Magnus Carlsen, campione del mondo in carica, e a Fabiano Caruana, vicecampione e già ammesso di diritto al Torneo dei Candidati 2020, da cui uscirà il nuovo sfidante al titolo iridato di Carlsen. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA Anche oggi il ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Magnus Carlsen - esordio vincente col brivido. Bene Caruana. Daniele Vocaturo apre con una sconfitta : Si è iniziato oggi a giocare all’Isola di Man per il quinto degli otto posti disponibili al Torneo dei Candidati al titolo mondiale previsto per la prima metà del 2020. L’occasione è offerta dal FIDE Grand Swiss, che si propone (e in buona parte riesce nell’intento) di essere uno tra i più forti, se non il più forte, torneo a sistema svizzero mai organizzato. Di fatto, è come se si stesse parlando dei vecchi tornei Interzonali ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : si assegna un posto per il Torneo dei Candidati 2020. Presenti Carlsen - Caruana e il nostro Daniele Vocaturo : Parte oggi una creazione apposita della FIDE per assegnare un posto al Torneo dei Candidati al titolo mondiale che si giocherà nel 2020 a Ekaterinburg: il FIDE Grand Swiss, che per il campo partenti di cui si compone potrebbe già essere, se non il più forte, uno tra i più forti tornei al mondo mai giocati con il sistema svizzero (da cui il nome della manifestazione). Si gioca su 11 turni, da quest’oggi fino al 21 ottobre, con accoppiamenti ...