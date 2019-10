Meteo | Domenica di sole e da lunedì arriva l' autunno piovoso ma sarà una parentesi

F1 - GP Giappone 2019 : il Meteo a Suzuka. Pioggia venerdì e sabato. Domenica dovrebbe esserci una tregua : Il tifone Hagibis sta condizionando in maniera importante l’evolversi delle cose in Giappone. La cancellazione di alcuni match dei Mondiali di rugby, tra cui Nuova Zelanda-Italia, la dice lunga sulla situazione in Asia. Una perturbazione violentissima, con raffiche di vento addirittura a quasi 300 km/h, si sta abbattendo nelle zona citata. L’occhio del ciclone presenta un minimo depressionario di 915 hPa (hectopascal, unità di misura ...

Meteo : domenica variabile - note instabili al sud e clima fresco : Una giornata di transizione quella di oggi, destinata a fare da "apripista" ad una vasta perturbazione che domani attraverserà l'Italia. Un debole flusso fresco sta interessando la nostra penisola e...

Meteo - le previsioni di domenica 6 ottobre : Condizioni Meteo incerte quasi ovunque domenica 6 ottobre. Qualche schiarita al Nord e al Centro solamente a inizio giornata, con le temperature in diminuzione a Settentrione per l’arrivo di un nuovo impulso di aria fredda dalla Scandinavia, che raggiungerà le Alpi già dal pomeriggio e poi in serata le scavalcherà per portare piogge e rovesci. Ancora qualche piovasco al Sud. Il maltempo proseguirà anche lunedì. (LE previsioni) Le ...

Allerta Meteo Weekend - ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Sud tra Sabato sera e Domenica [MAPPE] : Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore non si esaurirà nel Weekend, anzi: una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Regioni tirreniche sin dalle prime ore di Sabato 5 Ottobre, con piogge su Toscana e Sardegna, per poi concentrarsi al Sud. Già nel pomeriggio/sera, infatti, si formeranno forti temporali nel basso Tirreno, con interessamento prevalente della Calabria occidentale (ma anche della Sicilia ...

Meteo : ancora ESTATE al centro-sud - domenica da mare : Come già vi anticipammo nei giorni scorsi l'alta pressione avrà il totale dominio dell'Italia sino al termine del mese e ne approfitterà per regalare gli ultimi giorni caldi da piena ESTATE su...

Le previsioni Meteo per Domenica 29 settembre : Tornano le nebbie, attenzione al mattino e dopo il tramonto. Possibili piovaschi sulle Alpi e sulle regioni tirreniche

Allerta Meteo - è una Domenica di forte maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Meteo : domenica col forte maltempo - nubifragi sulle regioni tirreniche : Un vasto e intenso peggioramento di stampo atlantico sta raggiungendo l'Italia in questo ultimo giorno d'estate astronomica. L'allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile verrà molto probabilmente...

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Liguria Allerta Meteo Arancione per Domenica 22 Settembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Centro Funzionale decentrato Regione Liguria ha emesso un Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica, per rischio Temporali ed Idrogeologico. Liguria Allerta Idrogeologica / Idraulica per piogge diffuse e temporali Domenica 22 Settembre Dalla serata di sabato precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco interesseranno la regione da Ponente in ...

Toscana Allerta Meteo Arancione Domenica 22 Settembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Centro Funzionale decentrato Regione Toscana ha emesso un Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica, per rischio Temporali ed Idrogeologico. Domenica 22 Settembre 2019 – Rischio Temporali ed Idrogeologico Una intensa perturbazione si muove dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Tempo in peggioramento a partire dalla prossima notte ...

Allerta Meteo - violenta “Sciroccata” innesca maltempo estremo : sarà una Domenica terribile - rischio alluvioni : Splende il sole, oggi, in quasi tutt’Italia e al Sud fa anche caldo, con temperature diffusamente oltre i +27/+28°C in Sicilia e Sardegna. Le prime avvisaglie dell’entrata dello scirocco, però, si possono notare proprio nelle zone joniche di Calabria centro/meridionale e Sicilia, sulla Sardegna e al Nord/Ovest dove il tempo è uggioso, nuvoloso e umido. Le correnti sud/orientali si intensificheranno nelle prossime ore a causa di un ...

Previsioni Meteo 21 settembre : sabato di sole - domenica torna il maltempo : Le Previsioni meteo di oggi sabato 21 settembre dicono che sarà una giornata prevalentemente serena in gran parte dell’Italia. Una giornata di “tregua” in attesa della burrasca autunnale e l'ondata di maltempo che domani colpirà la penisola. Oggi previsto qualche rovescio sulla Sicilia orientale e, in serata, su Piemonte e Liguria.Continua a leggere