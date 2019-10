LIVE Pistoia-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | dominio totale dei capitolini

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa terza frazione di gioco ha forse messo la parola fine a questa partita cona + 15 ed incontrollo. Servirà un miracolo per girare la partita nell’ultima frazione. 52-65 Dowdell e Dyson non si fanno male in chiusura di quarto. 50-64 Torna a segnare anche Johnson, se i padroni di casa ci vogliono provare devono iniziare a segnare con più continuità. 48-64 Pini si iscrive alla partita. 48-62 Petteway unico pistoiese in campo 2/2 ai liberi. 46-62 Alibegovic non si ferma più, dominante in area e perfetto nell’uso del perno. Altri due punti per lui. 46-60 Petteway è l’ultimo a mollare, altro canestro per scuotere tutto l’ambiente. 44-60 Altro gioco da tre punti per, Dyson è perfetto lungo tutta l’azione. 44-57 Petteway prova a scuotere i suoi, canestro sontuoso per ...

