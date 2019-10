La scienza fa novanta con il genio di Zichichi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Vittorio Macioce Il professore ha novant'anni e non ha mai smesso di cercare l'infinito. Lo fa anche se sa benissimo che non esiste. È, come dice lui, un'invenzione dell'intelletto umano. È un sogno, un'aspirazione, una forma di resistenza, il desiderio di non rassegnarsi a qualcosa che da un giorno all'altro non c'è più. Tutto nell'universo ha una misura e quindi una fine. È quello che aveva intuito Leopardi davanti all'ultimo orizzonte, quella siepe che lo sguardo esclude. Non è che il professore non ama la poesia, ma ti risponde con la costante di Plank e ti trascina nei suoi territori. «Immagina qualsiasi azione che tu possa fare, la più grande che ti passa in testa. Tipo spostare il più lontano possibile tutte le costellazioni dell'universo. Fatto?». Fatto. «Bene. Allora devi calcolare la tua energia moltiplicandola per il tempo. Il risultato massimo che puoi ...