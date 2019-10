DIRETTA Berrettini Zverev | risultato 0-0 | streaming video | si gioca! | ATP Shanghai

LIVE Berrettini-Zverev 1-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : break in favore del tedesco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Prima vincente di Zverev a consolidare il break guadagnato in precedenza. 40-15 Discesa a rete coraggiosa di Berrettini ma la volèe è di un pelo larga. 30-15 Prova a reagire l’italiano sfruttando un errore del tedesco. 30-0 Berrettini non riesce nuovamente a rispondere sul servizio dell’avversario. 15-0 Prima vincente di Zverev. 1-3 Scappa via il dritto al romano e break in ...

LIVE Berrettini-Zverev 1-2 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : avvio di partita senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Zverev tiene la battuta a zero con un dritto ad incrociare imprendibile. 40-0 Ancora il nastro a parlare tedesco, la fortuna non sta girando. 30-0 Altra prima ingiocabile di Zverev. 15-0 Ace anche per il tedesco. 1-1 Berrettini chiude il game con il primo ace della partita! A-40 Zverev si apre bene il campo con la risposta ma spreca tutto sbagliando il dritto. 40-40 Il nastro preso da ...

LIVE Berrettini-Zverev 0-0 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : comincia la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:55 Mancano all’incirca cinque minuti all’inizio del match, sale la tensione sugli spalti. 13:50 Berrettini sta vivendo un periodo magico, nessuno avrebbe mai immaginato la possibilità di anche solo lottare per entrare tra i migliori otto al mondo in così breve tempo 13:45 La nuova generazione sta crescendo alla grande: i quattro semifinalisti del Masters 1000 di Shanghai sono ...

LIVE Berrettini-Zverev - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si gioca l’accesso alla Finale - pensando a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev, seconda semiFinale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2019. Cronaca di Berrettini-Thiem – Orario d’inizio, programma tv e streaming di Berrettini-Zverev – Classifica ATP Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev, seconda semiFinale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2019. ...

DIRETTA Berrettini Zverev/ Streaming video : grandi numeri azzurri - ATP Shanghai 2019 - : Diretta Berrettini Zverev Streaming video e tv, orario e risultato live, semifinale ATP Shanghai 2019. grandi numeri azzurri in questa stagione.

DIRETTA Berrettini ZVEREV/ Video streaming : focus sul tedesco - ATP Shanghai 2019 - : DIRETTA BERRETTINI ZVEREV streaming Video tv, orario e risultato live. focus sul tedesco che sfida Matteo nella semifinale del torneo ATP Shanghai 2019.

DIRETTA Berrettini Zverev/ Streaming video : Matteo in semifinale - ATP Shanghai 2019 - : Diretta Berrettini Zverev Streaming video e tv, orario e risultato live della semifinale del torneo ATP Shanghai 2019 in cui Matteo sfida il tedesco.

DIRETTA/ Berrettini Thiem - risultato finale 2-0 - : Matteo in semifinale! ATP Shanghai : DIRETTA Berrettini Thiem risultato finale 2-0, 7-6, 6-4,: il romano ha vinto nei quarti di finale del torneo ATP di tennis di Shanghai, Finals vicine.

DIRETTA/ Berrettini Thiem - risultato 1-0 : 7-6 - streaming video : 2set - ATP Shanghai - : Diretta Berrettini Thiem: streaming video e tv, risultato live 1-0, siamo al secondo set dei quarti di finale del torneo ATP di tennis di Shanghai.

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano trionfa e torna nei primi otto della Race per le ATP Finals! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio! 6-4 SERVIZIO E DRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Semifinale per il romano che torna tra i primi otto della Race e affronterà Sascha Zverev! A-40 Rovescio largo di Thiem, terzo match point. 40-40 Prima vincente di Berrettini. Thiem si lamenta perché ha chiesto il challenge ma l’arbitro non ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 5-4 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break ed è avanti di un break nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio largo di Thiem, terzo match point. 40-40 Prima vincente di Berrettini. Thiem si lamenta perché ha chiesto il challenge ma l’arbitro non glielo concede. 40-A Dritto in rete di Berrettini, altra palla break. 40-40 Prima vincente di Berrettini. 40-A Lob di rovescio lungo di Berrettini, palla del controbreak. 40-40 Serve and volley di Berrettini sulla seconda, Thiem lo fulmina ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 5-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break ed è avanti di un break nel secondo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Thiem. 30-0 Fallisce il cross stretto di rovescio Berrettini. 15-0 Risposta di rovescio a metà rete di Berrettini. 5-3 Servizio e dritto vincente di Berrettini! 40-30 Gran dritto d’attacco di Thiem. 40-15 Altra prima vincente di Berrettini. 30-15 Rovescio in rete di Berrettini. 30-0 Prima vincente di Berrettini. 15-0 Dritto vincente di Berrettini! 4-3 Stavolta Berrettini ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 3-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break annullando un set point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Dritto vincente di Berrettini! 40-30 Gran volée smorzata di rovescio di Berrettini! 30-30 Doppio fallo di Berrettini. 30-15 Servizio e dritto vincente di Berrettini. 15-15 Bellissimo rovescio lungolinea di Thiem. 15-0 Rovescio di Berrettini che tocca il nastro e diventa vincente. 2-3 Risposta di dritto lunga di Berrettini. 40-0 Prima vincente di Thiem. 30-0 Risposta di rovescio lunga di ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6 2-2 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano si aggiudica il primo parziale al tie-break annullando un set point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Passante deviato dal nastro di Berrettini che poi chiude col dritto vincente. 40-0 Risposta di rovescio in rete di Thiem. 30-0 Ace di Berrettini. 15-0 Smash vincente di Berrettini. 1-2 Prima vincente di Thiem. 40-15 Gran palla corta di rovescio di Thiem. 30-15 Berrettini costretto a mettere in rete un rovescio. 15-15 Rovescio in rete di Berrettini. 0-15 Gran dritto di Berrettini. 1-1 ...