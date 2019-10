Continuano le proteste per il clima di Extinction Rebellion | oltre 1 000 arresti tra

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Da lunedì scorso, l’associazione ambientalistaè protagonista di manifestazioni di disturbo in moltissimi Paesi per sottolineare l’urgenza di un’azione per invertire il trendtico.. La polizia olandese ha arrestato ad Amsterdam almeno 130 manifestanti che per la causa delhanno bloccato il ponte principale nel centro della città. “Per il momento abbiamo arrestato 130 persone al Blauwbrug“, il ponte bloccato dal sit-in, scrive la polizia di Amsterdam su Twitter.manifesta a Bruxelles: 100 fermati Il movimento ambientalistaha manifestato anche a Bruxelles. La polizia ha impedito che questa mattina un centinaio di dimostranti entrassero nei giardini del Palazzo reale e li ha dirottati alla Place Royale. Una loro delegazione è stata poi ricevuta dal capo di gabinetto del re, ha reso noto ...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ecuador. Continuano le proteste. Lenin Moreno non vuole dimettersi anche se è costretto a nascondersi - FarodiRoma : Ecuador. Continuano le proteste. Lenin Moreno non vuole dimettersi anche se è costretto a nascondersi - loremongardini : Sono le 9:20 e gli scontri continuano. Tante strade di Quito sono bloccate e i cittadini si uniscono alle proteste… -