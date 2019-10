Conte leader dei Cinque stelle

Sondaggi Emg Acqua : Salvini più consensi di Conte - fiducia nel leader leghista al 40 % : Secondo un nuovo Sondaggio politico la Lega sarebbe il primo partito italiano con il 32,7% e Matteo Salvini sarebbe il leader politico che riscuote più consensi, superando anche il premier Giuseppe Conte. Il Sondaggio, effettuato da Emg Acqua per conto della trasmissione tv Agorà, fotografa dunque la situazione dei principali partiti italiani e delle personalità politiche più apprezzate. Salvini il più apprezzato Nonostante la crisi di governo ...

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5s-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

Luigi Di Maio - la fronda interna vuole dare la leadership a Giuseppe Conte. Spunta un documento segreto : Luigi Di Maio è sempre più solo. All'interno del Movimento 5 stelle, lacerato dai malumori, si fa largo il "partito di Giuseppe Conte". Una fronda di delusi che guarda a sinistra e vuole il premier come leader. Parlare di scissione è ancora prematuro ma non è detto che non avvenga. Alla Camera, riv

Governo - Vespa sulla leadership di Di Maio : 'Trump assicurazione sulla vita di Conte' : Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale apparso su Quotidiano.net, ha provato ad analizzare alcuni scenari che si si verificano all'interno del nuovo Governo giallorosso. Il conduttore di Porta a Porta ha messo in rilievo come, in poco tempo, Giuseppe Conte sia passato dall'essere presidente del Governo considerato più a destra di tutti i tempi a quello che, oggi, viene invece etichettato come quello più a sinistra. Allo stesso modo ha messo in ...

Inter - Godin : “Io leader? Sono nuovo. Conte come Simeone - ma ora conduco di più la palla” - poi parla di Sensi : “L’Inter ha una grande storia, un club molto organizzato. Ti fa venire voglia di venire ad allenarti per quanto siamo a tuo agio. Questa Inter come l’Atletico del 2014? Siamo all’inizio. L’ho detto perché qui c’è uno spogliatoio sano e affamato che quello di allora. Entrambi Sono costruiti sulla base di due tecnici con molta personalità: Simeone e Conte. E questa Inter è stata costruita intorno a ...

Giuseppe Conte punta a ridimensionare Di Maio e a prendere il suo posto da leader : Giuseppe Conte ormai si comporta da leader. Dopo 14 mesi in ombra, ora il premier si prende la sua rivincita: da Malta presenta il "piano europeo contro l'immigrazione", da New York lancia un "patto contro l'evasione con gli italiani onesti" e infine affonda sul leader della Lega che dovrebbe "con u

Vela - Mondiali RS : X 2019 : De Geus e Le Coq i leader dopo le qualifiche. Maggetti e Speciale si Contendono il podio - Benedetti in Top 10 tra gli uomini : Sul Lago di Garda si è conclusa oggi la seconda giornata dei Mondiali di Vela RS:X 2019, evento molto importante in quanto una delle ultime possibilità per alcune nazioni e atleti di staccare un biglietto per le olimpiadi di Tokyo 2020. A Torbole (TN) si sono concluse le qualificazioni e domani e venerdì la metà delle flotte regaterà in gold fleet e l’altra in silver fleet. La giornata è iniziata molto presto, alle 8:15, in quanto le ...

Conte - la missione a New York tra Green new deal - gestione migranti e Libia : “Italia vuole la leadership” : “L’Italia vuole il primato, la leadership”. È un primo giorno all’insegna di endorsement e incontri bilaterali quello passato a New York dal premier Giuseppe Conte, in missione per la 73esima Assemblea generale dell’Onu. Il presidente del Consiglio cerca, oltreoceano, di riaffermare il ruolo di Roma nel palcoscenico internazionale, sia come Stato simbolo della “rivoluzione verde”, che con il Green New ...

Di Maio : “Io e Conte d’accordo su riduzione delle tasse”. Il premier : “Italia vuole la leadership nel mondo su Green new Deal” : “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Di Maio smentisce tensioni con Giuseppe Conte legate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Di Maio ha raggiunto Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale ...

Conte : "Leadership sul Green New Deal" : 7.00 "L'Italia vuole la leadership nel mondo e il primato sul tema del Green New Deal": questo il messaggio che il premier Conte invierà all'Assemblea generale dell'Onu. "Questo -ha spiegato il premier appena giunto a New York- non significa ovviamente tassare il nostro sistema produttivo per liberare risorse,ma creare incentivi per riorientare tutto il sistema in quella direzione". Per quanto riguarda la tassa sulle merendine "non è deciso ...

Sondaggi - un italiano su due boccia il nuovo governo. Ma Conte è il leader che piace di più. Cala la Lega - cresce il M5s : il Pd è secondo : A un italiano su due non piace il governo Conte 2, ma il presidente del Consiglio, “un uomo solo al comando” senza più i due vicepremier, resta il leader politico più apprezzato. Se si andasse al voto domani la Lega continuerebbe ad arretrare, pur rimanendo il primo partito. secondo resterebbe il Pd, mentre terzo, recuperano voti rispetto ai precedenti Sondaggi, sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale che supera il 20 per ...

Governo - sondaggi : Lega 33% - Pd 23% - M5S 19%. Conte leader che riscuote più fiducia : È Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia. A dirlo è un sondaggio condotto da Emg Acqua per la trasmissione di Rai3 Agorà, secondo il quale il 43% degli...

Sondaggi - cresce M5s e crolla Lega - Pd secondo. Manca una maggioranza : “coalizioni” sotto al 50%. Conte è il leader che piace di più : crolla di 4,5 la Lega rispetto al mese di maggio, mentre resta stabile o cresce il consenso per i due partiti che compongono il nuovo esecutivo: Pd e Movimento 5 stelle. Se si andasse al voto oggi, il Carroccio rimarrebbe tuttavia il primo partito con una percentuale che oscilla, a seconda dei Sondaggi, tra il 32 e il 33%, secondi i dem che piacciono quasi a un italiano su quattro. Il partito di Luigi Di Maio, invece, recupera in parte i voti ...

Governo - sondaggi : Lega al 33% - Pd 23% - M5S 19%. Conte leader che riscuote più fiducia : È Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia. A dirlo è un sondaggio condotto da Emg Acqua per la trasmissione di Rai3 Agorà, secondo il quale il 43% degli...