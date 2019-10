Come deve cambiare il turismo secondo Franceschini

Fonte : agi

(Di sabato 12 ottobre 2019) “Investire in cultura esignifica puntare su uno dei fattori più forti, e unici, che abbiamo in Italia. Non dovevo convincere gli operatori del settore, ma gli altri decisori politici”. In un colloquio con Il Foglio, il ministro della Cultura Dariosostiene che “l'investimento sulla cultura non solo è doveroso ma fa crescere il paese, aiuta l'export” in quanto “In tutto il mondo dici Italia e pensano a bellezza e storia”. E, paradossalmente, “ci vuole piùper modificare il”. Tanto che l'indice mondiale che misura i Best countries for cultural influence mette l'Italia al primo posto, sopra la Francia. “Per influenza, non per quantità di opere d'arte” chiosa il ministro del Collegio Romano. Ma all'obiezione che in Italia c'è chi, appena sente parolevalorizzazione e, mette mano alla pistola,risponde che si tratta di “un ...

robertosaviano : Il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa morirono 368 migranti. Tra loro un neonato legato alla sua mamma dal cordon… - LiciaRonzulli : La coscienza ambientale non può e non deve tradursi in una scusa come un’altra per aumentare le tasse.… - pfmajorino : Dobbiamo esserci. Come Europa, come Italia, come NATO, come ONU. L'attacco di #Erdogan è un fatto drammatico. Mer… -