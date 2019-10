Bce | la rivincita di Draghi | «L’euro mai così popolare»

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 12 ottobre 2019) La lezione alla Cattolica. Il presidente Eurotower attacca il populismo e difende la virtù del coraggio. Ottimista sull'Europa: «Oggi a essere messo in discussione è chi dubitava»

