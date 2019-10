Addio a Carlo Croccolo | recitò spesso con Totò e fu la sua voce in diversi film

È morto Carlo Croccolo - Addio all’attore di Totonno in Capri : Carlo Croccolo è morto, l’addio a uno degli attori più celebri di Napoli Carlo Croccolo è morto stamattina e la notizia della sua scomparsa ha suscitato un po’ di tristezza in tutti noi. L’attore napoletano si è spento all’età di 92 anni, ma verrà ricordato non solo dalla sua città, Napoli, ma da tutti gli […] L'articolo È morto Carlo Croccolo, addio all’attore di Totonno in Capri proviene da Gossip e Tv.

Tutte le guest star di Don Matteo 12 - da Simone Montedoro al ritorno di Carlo Conti per dire Addio alla fiction : Sono tante le guest star di Don Matteo 12 che animeranno la dodicesima e - ormai confermata - ultima stagione. Non solo il Capitano Tommasi; a Spoleto ci saranno facce nuove ma anche possibili ritorni. Il primo delle guest star di Don Matteo 12 che vedremo è Simone Montedoro che affiancherà Maria Chiara Giannetta, ovvero il capitano Anna Olivieri. L'attore ha però rivelato che la sua presenza sarà limitata solo al terzo episodio per un veloce ...

Alfiero Alfieri morto - Addio all’attore romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

Carlo Delle Piane - Addio a un mito del cinema : il "brutto" che conquistò Totò - De Sica - Gassman e Pupi Avati : Si è spento a 83 anni Carlo Delle Piane, attore di lungo corso, figura iconica del cinema italiano che in 70 anni di carriera, iniziata nel 1948 a 12 anni, quando interpretò Garoffi nel film Cuore dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti. Nel 1915 era sta

Addio a Carlo Delle Piane - settant’anni di cinema - da Aldo Fabrizi a Pupi Avati : Nel maggio scorso l’Auditorium di Roma aveva regalato a Carlo Delle Piane una serata speciale per celebrare una carriera singolare e straordinaria, 110 film che hanno attraversato settant’anni di cinema italiano. E oggi l’attore ci ha lasciato, a 83 anni, la notizia comunicata dalla moglie Anna Crispino, cantante e musicoterapeuta napoletana che aveva sposato nel 2013, che l’ha accudito negli ultimi anni difficili dopo l’emorragia cerebrale che ...

Addio a Carlo Delle Piane - è morto l’attore di Regalo di Natale : Addio a Carlo Delle Piane, si è spento a Roma a 83 anni uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano. Aveva recentemente festeggiato i 70 anni di carriera e i 110 film durante i quali aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori, ricordando i molteplici successi al fianco di Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e molti altri ancora, fino al fortunatissimo decennio con Pupi Avati. Carlo Delle Piane la ...

Addio a Carlo Delle Piane - l’attore dalla carriera lunga 110 film : Carlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeÈ morto a Roma all’età di 83 anni Carlo Delle Piane, come ha fatto sapere la moglie Anna Crispino, da sempre al suo fianco. L’attore romano aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Con 110 film all’attivo. Ha diviso il set, tra gli altri, con Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e Pupi Avati, che l’ha diretto in più di dieci ...

