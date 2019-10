Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ. CODE PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLE VIGNE. INCIDENTE ANCHE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DALLAFIUMICINO. NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: ILÈ DEVIATO SU VIA DELLA TRASPONTINA, CON RIPERCUSSIONI PER ILDI ZONA, IN PARTICOLARE CI SONO INCOLONNAMENTI SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ESTRALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA D’INGRESSO PER ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TuttoQuaNews : RT @rep_roma: Roma, voragine sotterranea in via San Pio X: traffico paralizzato in zona Vaticano [news aggiornata alle 13:32] - TuttoQuaNews : RT @rep_roma: Roma, voragine sotterranea in via San Pio X: traffico paralizzato in zona Vaticano [news aggiornata alle 14:24] -