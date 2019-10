Pronostici Serie C Girone C | 9^ giornata | i consigli di CalcioWeb | sorpresa Teramo?

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019)C – I campionato diA eB si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non quello diC che come al solito continua a regalare grande spettacolo ed emozioni. In particolar modo avvincente ilC con tante squadre in grado di lottare per la vittoria finale del campionato, nel match del sabato anticipo di fuoco al Granillo, si affrontano Reggina e Catanzaro in un match difficile da pronosticare per la forza delle due squadre. Domenica che però non è da meno, il Catania non dovrebbe avere problemi davanti al pubblico amico contro il Picerno, il Potenza non deve sottovalutare il, l’altro big match per le zone alte della classifica è quello tra Bari e Ternana, il Francavilla affronta in casa la Vibonese, trasferte per Avellino e Monopoli.C CATANIA-PICERNO 1 – Il Catania non sta di certo ...

