MediEvil Remake - prova

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Gli ultimi anni di questa generazione hanno visto un proliferarsi didi opere risalenti ai tempi della prima Playstation, da Crash Bandicoot a Spyro, passando brevemente per Resident Evil, e chiaramente all'appello non poteva mancare, annunciato nel 2017 e ormai vicinissimo alla sua uscita.Dunque, con un Sir Daniel Fortesque pronto a raggiungere il draghetto viola e il marsupiale rosso con i suoi go kart, abbiamo avuto tempo di perderci in una demo esclusiva, dalla durata di circa venti minuti, e con le prime missioni disponibili. Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi che una versione più breve della demo, con solo la prima missione, è disponibile gratuitamente sul Playstation Store.La demota segue fedelmente l'opera originale, introducendo al giocatore il mondo di gioco e l'atipico protagonista tramite una lunga cinematica iniziale, in cui si familiarizza ...

