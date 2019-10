Addio a Leonov | il primo uomo a compiere la passeggiata spaziale

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 11 ottobre 2019) È stato iluna. Se ne è andato a 85 anni Alexei, il cosmonauta russo,comandante di una missione americano-sovietica nel 1965. Durante la missione Voskhod 2 compì un'attività extraveicolare. Rimase all'esterno della capsulaper circa 12 minuti. L'Agenziarussa Roskosmos ha annunciato "con rammarico" la morte a Mosca del "cosmonauta numero 11". E così l'che rischio' la vita "passeggiando" nello spazio non c'e' piu'. Nonostante non fosse stato ilad andare sulla luna,si guadagno' il titolo di "astronauta" a muoversi lontano dalla Terra, nel "nero piu' profondo", in quella corsa alla conquista dello spazio che impegno' Stati Uniti e Unione Sovietica per decenni. Era il 18 marzo del 1965 quandousci' dalla capsula Voskhod 2 e, per dodici interminabili minuti, attaccato a una corda, ...

