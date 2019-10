Vibo Valentia | in ospedale manca l’anestesista | cesareo rimandato e la bimba muore in

Vibo Valentia - scomparsa una donna che nel 2014 aveva accoltellato la madre : Sono ore di apprensione ed allerta in provincia di Vibo Valentia per la scomparsa di Paola Liotta (37 anni), una donna affetta da gravi problemi psichici, che in passato tentò di accoltellare la madre. Dopo aver trascorso un lungo periodo in una struttura di recupero, qualche giorno fa, era tornata a casa, a Pizzo. Si pensa ad un allontanamento volontario. Il parroco dell'associazione San Giuseppe Moscati, su Facebook, ha lanciato un accorato ...

Vibo Valentia : (LA) Vibo Valentia (già Monteleone di Calabria fino al 1928 e Monteleone, precedentemente all'unificazione d'Italia) è un comune italiano di 33.179 abitanti capoluogo dell'omonima provincia in...

Vibo Valentia - blitz carabinieri : sequestrati 300mila euro di droga : Fabio Franchini L'operazione dei carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia: oltre agli ingenti quantitativa di sostanze stupefacenti, anche armi e cartucce È stato un maxi blitz antidroga quello condotto dai carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia, in Calabria: i militari, in tre distinte attività di rastrellamento del territorio, hanno arrestato quattro persone e sequestrato ...

Vibo Valentia. Duplice agguato a Piscopio : morto il ventenne Salvatore Battaglia : La guerra di mafia a Vibo Valentia miete una vittima. È morto a Catanzaro presso l’ospedale Pugliese, Salvatore Battaglia, 21

Vibo Valentia in lutto per la morte di Federico Di Betta liceale di 17 anni : Federico Di Betta non c’è più. Il ragazzo di 17 anni di Vibo Valentia Marina è morto. Il giovane era

Prostituzione minorile : arrestato ex prete di Vibo Valentia : Felice La Rosa, già prete di Zungri (VV) sospeso dalle funzioni, è stato arrestato a fronte di un residuo di pena da scontare corrispondente a un anno e un mese. L'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Vibo Valentia.Continua a leggere

Vibo Valentia - minacciava e perseguitava una donna : attivato il "Codice Rosso" : Lavinia Greci L'uomo, già monitorato dai carabinieri, ha continuato a minacciare e aggredire una donna di Serra San Bruno. All'ultimo assalto lei è riuscita a scappare e a raccontare tutto ai militari. L'uomo è ai domiciliari Lo hanno ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni. Così i carabinieri di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei ...

Vibo Valentia - poliziotto 52enne in servizio presso la Digos si toglie la vita : Un poliziotto in servizio presso la Digos di Vibo Valentia si è tolto la vita sparandosi alla testa con la sua arma d'ordinanza nei pressi di Gerocarne. La notizia è stata diffusa dalla Questura della città calabrese che ha confermato il decesso dell'uomo. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il militare a compiere l'insano gesto, ma non si esclude che alla base potessero esserci dei problemi personali. Si tratta ...