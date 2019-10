Roma produttiva | concorrenza sleale con colossi di internet

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019)– Giulio Anticoli, presidente di, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’evasione fiscale. “Il commerciante e’ sempre commissariato, viene sempre controllato, additato come il grande evasore, mentre invece i grandi evasori fiscali sono nel mondo della distribuzione, in quello online. Si processa il commerciante per presunto reato, questa e’ una cosa ignobile. Se vogliamo stroncare il commerciante e farlo diventare un problema sociale da sostenere magari con un reddito di cittadinanza allora si vada avanti cosi’. Abbiamo unaspietata. Un commerciante paga tasse esorbitanti, un colosso del ...

