Pensioni | dopo la scadenza di Quota 100 si studierà una misura diversa

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Come ormai noto, il meccanismo della100 scadrà il 31 dicembre 2021: laelaborata dal governo Lega-M5s non verrà prorogata, come già l'Inps e l'attuale governo hanno fatto chiaramente intendere, e si inizia quindi a guardar avanti sulle possibili novità in materia previdenziale che potrebbero prenderne il posto. A margine della discussione della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza in Senato, infatti, il viceministro del Tesoro Antonio Misiani avrebbe affermato chela sperimentazione di100 si inizierà a studiare un nuovo meccanismo di uscita volto a garantire una maggiore flessibilità. Misiani pronto al confronto con i sindacati "Abbiamo in mente un modello di flessibilità del sistemastico e ne discuteremo con le parti sociali", ha sostenuto lo stesso Misiani, che si sarebbe detto pronto ad intraprendere un nuovo confronto con i ...

Grand_Battery : RT @PossidonioGiord: Dopo il taglio delle pensioni d'oro, ecco che arriva il promesso #TaglioParlamentari. Fatti, non pugnette! Il #m5s è… - grigosamp : RT @saracino58: @grigosamp @MauroVittorio3 Ci vogliono far sparire i diritti guadagnati con anni di lotta contro lo sfruttamento dei padron… - saracino58 : @grigosamp @MauroVittorio3 Ci vogliono far sparire i diritti guadagnati con anni di lotta contro lo sfruttamento de… -