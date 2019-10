Palermo | tentano di gettare la cocaina alla vista dei Carabinieri | arrestati

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019), 10 ott. (AdnKronos) – Durante un posto di controllo in via Messina Marine, imotociclisti di, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, Salvatore Salerno 60enne e Onofrio Catalano 42enne, entrambi palermitani residenti a Bagheria. I militari dell’Arma, hanno intimato l’alt ai due che erano a bordo di un Piaggio Beverly, i quali, poco prima di fermarsi per il controllo, hanno tentato di liberarsi di una busta gettandola dal veicolo in movimento.Il gesto non è passato inosservato agli operatori che hanno prima identificato Onofrio Catalano e Salvatore Salerno rispettivamente conduttore e passeggero del mezzo, e poi hanno recuperato la busta al cui interno hanno rinvenutoper un peso complessivo di poco più di 200 grammi, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 200.000 euro.Salerno è stato trovato in ...

palermo24h : Tentano di imbarcarsi per Dublino con documenti falsi, arrestate due donne a Fontanarossa (FOTO) -