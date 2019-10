Naomi Campbell | Ringrazio Dio di essere una ex tossica alcolista

Naomi Campbell : “Sono una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione - una sopravvissuta” : “Ringrazio Dio di essere una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione, una sopravvissuta. Non ho una vita immacolata e non pretendo di averla”. A rivelarlo è la topmodel Naomi Campbell in un’intervista al Wall Street Journal in cui, fresca di passerella alle ultime sfilate, ha parlato della sua vita privata, dalla mancata maternità alle dipendenze di cui ha sofferto. A quasi cinquant’anni, Naomi è ancora ...

Naomi Campbell : Dopo la caduta in passerella - tanti stilisti mi chiesero di rifarlo apposta : Ricordate la famosa caduta di Naomi Campbell in passerella nel 1993 da Vivienne Westwood mentre incespicava su tacchi da 30,5 centimetri? La sua risata mentre si rialzava da terra a fatica su quei trampoli con maxi zeppe rese a tutti più umana la divina Venere nera della moda e il video di quel defilé divenne virale su YouTube fino a diventare un cult. A 26 anni di distanza da quell’episodio Naomi Campbell in una intervista a “British Vogue” ha ...

Naomi Campbell : “Ringrazio Dio di essere una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione" : Una maternità mancata vissuta con serenità, le dipendenze sconfitte e la vita da single. A quasi cinquant’anni, Naomi Campbell sfoggia una bellezza magnetica e torna a confessarsi sulle pagine del Wall Street Journal.Quando le è stato chiesto se si senta finalmente pronta ad avere figli, la top model ha risposto: “Avere dei bambini? Non ancora, vedrò cosa mi porterà ...

Naomi Campbell : “Se l’universo vorrà diventerò madre - ma non mi sento sola” : Naomi Campbell non sembra avere fretta di sistemarsi e di avere figli, anzi dice di star aspettando di vedere “cosa mi porta l'universo”. La top model 49enne è attualmente single, uno status che dice di “amare molto” e non ha mai avuto figli, anche se si considera “una figura materna per i bambini che incontra attraverso i progetti di di filantropia in cui sono coinvolta in prima persona”. Nel corso di una intervista esclusiva al “Wall Street ...

Adele ha un nuovo amore?/ Dopo Simon Konecki il rapper Skepta - ex di Naomi Campbell : Adele ha un nuovo amore? La cantante di 'Hello' avrebbe ritrovato la felicità tra le braccia del rapper Skepta, ex di Naomi Campbell

Lory Del Santo : “Eric Clapton mi tradì con Naomi Campbell. Ma quello che trovò non gli piacque poi tanto” : “Mi ricordo bene la sera in cui ci siamo conosciuti. Io non sapevo chi fosse, non volevo incontrarlo. E’ stata una roba inaspettata. Lui è stato subito molto diretto. Mi ha chiesto subito di passare con lui la notte. E’ stato immediato. C’ero abituata, mi era già successo. Ma un po’ di romanticismo non guasta. La sera stessa mi ha chiesto di andare a letto con lui. Io ho detto no, gli ho lasciato il mio ...

“Mi ha tradito con Naomi Campbell”. Lory Del Santo - confessioni bollenti su Eric Clapton : È arrivata divinamente ai 60 anni anche se la vita, con Lory Del Santo, non è stata sempre gentile, anzi. Pensate che le difficoltà per Lory Del Santo iniziarono poco dopo la nascita. I genitori erano poveri e lei nacque in una stalla e subito dopo si ammalò di polmonite. Quando Lory ha solo 3 anni suo padre muore in un incidente d’auto e la madre si ritrova da sola a dover crescere le due figlie Loredana e Paola. Loredana – che poi si farà ...

Lory Del Santo a Mattino Cinque : ‘Eric Clapton mi ha tradito con Naomi Campbell’ : A Mattino Cinque nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 27 settembre si parla di tradimenti, soprattutto di quelli vip. Ospite in studio anche Lory Del Santo, che rivela di essere stata tradita da Eric Clapton con la top model Naomi Campbell (QUI il video da 01:10:00). Lory Del Santo racconta il tradimento di Eric Clapton “Eric Clapton mi ha tradito con Naomi Campbell“, afferma Lory Del Santo raccontando come scoprì di avere le ...

Lory Del Santo tradita da Clapton con Naomi Campbell : Nel corso della nuova diretta di Mattino 5, andata in onda su Canale 5, si è parlato con Federica Panicucci di tradimenti, sulla scia del successo ottenuto dall'influencer Giulia De Lellis con l'uscita del libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). E in qualità di ospite in studio, è apparsa Lory Del Santo che si è lasciata andare ad un'inaspettata confessione sulla sua vita privata. In particolare, l'ex concorrente del ...

Naomi Campbell nella bufera per l'abito insanguinato alla LFW : Naomi Campbell sta suscitando molta indignazione negli ultimi tempi, soprattutto per le sue scelte opinabili in fatto di look e compagnie. L'ultimo abito che ha fatto clamore è stato indossato dalla modella a un evento della London Fashion Week, in corso in questi giorni nella capitale inglese. Sono stati diversi gli eventi a cui la modella ha partecipato ma è stato uno ad attirare principalmente l'attenzione.\\ Per l'occasione, Naomi Campbell ...

Naomi Campbell - l'inimitabile falcata è magia anche sul red carpet : Se la moda conosce una falcata signature, è indiscutibilmente quella di Naomi Campbell. Decisa ma aggraziata, potente ma femminile, piena di mordente ma non aggressiva. Vederla in passerella per una sfilata è sempre stato magico, oggi che della moda è un'icona, la top sfila meno spesso ma in compenso illumina molto più di frequente importanti eventi mondani, di costume o di beneficenza. Uno di questi, Fashion for Releaf la coinvolge anche ...

Naomi Campbell torna sulla scena. Nuovi scatti hot per la Venere Nera : In una nuova campagna pubblicitaria, Naomi Campbell è bollente più che mani. Il tempo per lei sembra non scorrere mai. A 49 anni è ancora una fra le donne più belle al mondo. Naomi Campbell resta una vera icona di moda e di stile, come lo dimostrano gli scatti trapelati in rete nelle ultime ore. Io Donna ha rivelato che la Venere Nera ha posato per nuovo e bollente servizio fotografico di Calvin Klein. Una nuova linea di intimo nata ...

E' germofobica! Ecco come vola Naomi Campbell : La fobia dei germi è molto forte per Naomi Campbell, che segue una vera e propria routine prima di prendere un aereo. Nella sua borsa non mancano mai guanti in lattice e salviette igienizzanti per pulire e la mascherina da chirurgo contro i germi in volo. Naomi Campbell ha una vera e propria fobia per i germi ed è stata lei stessa ad ammetterlo, pubblicando un video su YouTube in cui mostra la sua routine in aereo. Una vera e ...

Riesco a digiunare per giorni! La dieta ‘choc’ di Naomi Campbell : A ogni foto, video, immagine social o del red carpet si stenta a credere che Naomi Campbell abbia 49 anni compiuti. La Venera nera e super top model che ancora regna sulle passerelle internazionali è stata recentemente ospite di Dan Wootton al talk show britannico “Lorraine” e ha parlato al pubblico della sua dieta. Una dieta decisamente sui generis, come osserva Il Giornale.\\ Naomi ha svelato di seguire un regime alimentare vegetariano e ...