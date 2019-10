L' Italia per ora si preoccupa Conte | Ankara fermi le armi

Eni : Descalzi - ‘Italia per noi centro di produzione tecnologico importantissimo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “L’Italia è diventato per noi, non più un centro di produzione petroliera ma un centro di produzione tecnologico importantissimo”. Ad affermarlo in occasione della cerimonia di premiazione degli Eni Award 2019 è l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi evidenziando come negli ultimi 4 anni “il gruppo ha investito 1 miliardo di euro sulla ricerca pura ai quali si ...

Eni : Descalzi - ‘Italia per noi centro di produzione tecnologico importantissimo’ (2) : (AdnKronos) – Ma non solo l’Eni punta anche nei paesi in cui è presente a promuovere progetti integrati ‘Local Development Program’ (Ldp), che mirano a fornire alle comunità locali un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, contribuendo al contempo alla lotta al cambiamento climatico. Questo modello di cooperazione sostiene lo sviluppo delle comunità locali riducendo le disuguaglianze e ...

Ancora gol per PES 2020 : licenza della Serie B Italiana strappata al rivale FIFA 20 : eFootball PES 2020 e la sua nemesi FIFA 20 stanno già facendo il bello e il cattivo tempo su PC e console. Entrambe le simulazioni calcistiche sono infatti disponibili sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, impegnate a sfidarsi a muso duro per stabilire quale sia la migliore dell'attuale stagione. Sulle pagine di OM li abbiamo recensiti entrambi per voi - qui per la review di Pro Evolution Soccer, a questo indirizzo per quella ...

Premio Nobel per la Letteratura - gli Italiani che lo hanno vinto : Dal 1901 a oggi, sono stati in tutto sei gli scrittori italiani che hanno vinto il Premio Nobel per la Letteratura: Giosuè Carducci (1906), Grazia Deledda (1926), Luigi Pirandello (1934), Salvatore Quasimodo (1959), Eugenio Montale (1975) e Dario Fo (1997). Cinque uomini e una sola donna, che si sono distinti nel panorama della Letteratura mondiale (FOTO). Giosuè Carducci (1906) Giosuè Carducci ha ricevuto il Nobel direttamente a casa sua, ...

Rugby - Italia contro Nuova Zelanda cancellata per il tifone Hagibis : dal nostro inviato TOYOTA La partita Italia-Nuova Zelanda dei Mondiali di Rugby cancellata per il tifone Hagibis: per evitare di esporre spettatori e organizzatori ai rischi del ciclone in arrivo...

Non studiano e non lavorano : Italia prima nell'Ue per numero di Neet : Il nostro Paese è al primo posto nella classifica europea per giovani inattivi: da noi la percentuale è del 23,4%, la media...

Pallavolo - World Cup – Poker di successi per l’Italia : Australia domata in 3 set : Quarto successo per l’Italia nella World Cup di Pallavolo: gli azzurri di coach Blengini superano 3-0 l’Australia Poker di vittorie per l’Italia nella World Cup di Pallavolo. La squadra azzurra, allenata da coach Gianlorenzo Blengini, ha superato con una prova convincente l’Australia, battuta in 3 seta con il punteggio di 30-28, 25-13, 25-22. Gli azzurri, nonostante qualche momento di difficoltà, soprattutto nel ...

Tennis - Fognini e Berrettini avanti a Shangai : per la seconda volta due Italiani ai quarti di un torneo Master 1000. E puntano le Atp Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini accedono ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la prima volta nella loro carriera. Un altro grande risultato per il Tennis azzurro in questa stagione, dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo e la semifinale agli Us Open di Berrettini. Per seconda volta nel 2019 (e nella storia) due italiani raggiungono i quarti in un torneo di questo livello. Inoltre per il giovane romano si tratta del primo ...

Microsoft e Indire insieme per portare Minecraft : Education Edition nelle scuole Italiane : In occasione di Didacta, importante appuntamento fieristico italiano dedicato mondo della scuola, Microsoft rinnova la partnership con Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, nell’ambito del progetto Mineclass con l’obiettivo di promuovere la sperimentazione di Minecraft: Education Edition nelle scuole italiane. Dopo il successo dello scorso anno – che ha visto la partecipazione di 170 docenti in ...

Italia prima in Europa per giovani neet : 11.30 Nel Nord Italia i neet (not in education, employment or training: giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione) sono il 15,5% dei giovani, nel Centro il 19,5% e nel Sud si arriva al 34%. Le quote maggiori sono in Sicilia (con un'incidenza del 38,6% sulla popolazione),Calabria (36,2%), Campania (35,9%), Puglia (30,5%) e Sardegna (27,5%). E' quanto emerge dalla ricerca dell'Unicef Italia. A fronte di ...

Migranti - il 68 per cento degli Italiani a favore del diritto all'accoglienza : Ricerca Ipsos per la WeWorld onlus: nonostante una percezione falsata della presenza reale di stranieri, l'immigrazione è solo al quarto posto tra le preoccupazioni dei cittadini

Lufthansa in campo per il salvataggio di AlItalia : AGGIORNAMENTO 9 ottobre 2019 - Lufthansa in campo per il salvataggio di Alitalia, ma senza entrare nell’azionariato della compagnia italiana. "Serve esperienza e loro ne hanno" è il primo commento dai Benetton. I tedeschi hanno proposto a Ferrovie dello Stato di considerarli come alternativa a Delta nella nuova Newco guidata proprio da Ferrovie e da Atlantia. Fonti vicine alla trattativa, citate da Rainews24, parlano di un’ipotesi di "forte ...

Rugby - Mondiali : Italia-All Blacks annullata per il tifone. Rischia anche il Gp di Sukuza : Tutta colpa del tifone Hagibis. Per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità la partita dei Mondiali di Rugby tra Italia e Nuova Zelanda è stata annullata. Nemmeno a Yokohama ci sarà il fischio d'inizio dell'incontro tra Inghilterra e Francia. Nel programma degli eventi ce n'è anche un altro che è a forte rischio: il Gran Premio di Formula 1 in programma domenica a Suzuka.Continua a leggere

L’Italia è al primo posto in Europa per numero di neet - giovani che non studiano e non lavorano : Secondo l'ultimo studio dell'Unicef, 'Il silenzio dei neet. giovani in bilico tra rinuncia e desiderio', l'Italia è al primo posto in Europa per numero di neet. La maggior parte di questi ragazzi ha anche conseguito un diploma di scuola secondaria superiore (49%), a fronte però di un 40% che ha un livello di istruzione più basso e di un 11% di laureati.Continua a leggere