Le mogli di due famosi calciatori inglesi stanno litigando piuttosto pubblicamente

Il marito accusa la moglie di amare più i cani rispetto a lui - si vendica con i due chihuahua in un modo tremendamente assurdo : Un uomo geloso per le troppe attenzioni che la moglie dedicava ai due piccoli cani di casa, due chihuahua, ha compiuto un gesto atroce. L’uomo ha deciso di vendicarsi lanciando dal balcone i due chihuahua. Uno dei due cani è morto sul colpo, l’altro è stato soccorso ma è in gravissime condizioni. L’orrendo gesto si è verificato a Chicago negli Stati Uniti d’America. Il tremendo gesto è avvenuto dopo una violenta lite tra moglie e ...

Uomo torna a casa dopo due mesi dal funerale - la moglie appena lo vede ha un infarto : Un Uomo è tornato a casa senza sapere che due mesi prima era stato celebrato il suo funerale. L’Uomo dopo due mesi durante i quali non si sapevano più notizie sul suo conto, si è presentato a casa e la moglie è morta d’infarto. L’Uomo, un 63 enne, di Tomarly in Kazakistan, era partito per due mesi fuori per lavoro. Non avendo ottimi rapporti con la moglie, aveva preferito non dirle nulla su quanto tempo sarebbe rimasto fuori di ...

“Ci mancherai - Giorgio”. Lutto nel mondo dello sport : lascia moglie e due figli : Il mondo del calcio e dello sport tutto dice addio a Giorgio Squinzi, il proprietario del Sassuolo e della Mapei è morto: aveva 76 anni. Da tempo era gravemente malato, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul decesso. Ex Presidente di Confindustria per 12 anni, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo ...

Ubriaco fradicio alla presenza dei due figli taglia i piedi alla moglie perché pensava l’avesse tradito : Un uomo è ritornato a casa completamente Ubriaco e ha deciso di compiere un folle gesto. Con un machete ha taglio i piedi alla moglie. Prima i due hanno iniziato a litigare perché lui era convinto che la moglie l’avesse tradito, poi l’uomo ha agito, ha preso un machete che aveva in casa, l’uomo è un collezionista di armi e ha tagliato i piedi della moglie. Al momento del folle gesto in casa c’erano i due figli rispettivamente di ...

Chiara Giordano - ex moglie di Raoul Bova : il rapporto tra i due oggi : Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova: ecco in che rapporto sono i due oggi Chiara Giordano e Raoul Bova, dopo essere stati chiacchieratissimi per la fine del loro matrimonio nel 2013, in che rapporti sono oggi? La loro rottura fece molto scalpore, alla luce anche dell’incontro dell’attore con la sua attuale compagna Rocio Munoz […] L'articolo Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova: il rapporto tra i due oggi proviene da ...

Stesso morto - due necrologi diversi sullo stesso giornale - il primo della famiglia e l’altro dell’amante - così la moglie scopre la verità : Un uomo di 55 anni, Leroy Bill Black è morto per un terribile male, un cancro ai polmoni dopo infinite sofferenze. Sul giornale della città dove l’uomo è morto ed è vissuto per tutta la vita, l’Atlantic City Press, sono apparsi due necrologici, uno pubblicato dalla moglie del defunto, l’altro dall’amante. I due necrologici non sono passati inosservati e in città hanno iniziato a parlarne tutti. Nel primo necrologio la moglie ...

Anticipazioni Amici Celebrities 1^ puntata : fuori due vip tra cui l'ex moglie di Raul Bova : E' tutto pronto per la messa in onda della prima puntata di Amici Celebrities, il primo talent show con protagonisti dei personaggi famosi che vedremo in onda su Canale 5 da questa sera 21 settembre per sei settimane. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che le due squadre, quella bianca e quella blu, sono state già composte e che la prima puntata è stata già registrata nei giorni scorsi. Al timone dello show ci sarà Maria De Filippi, la quale ha ...

Vedovo da due anni - accende la trasmissione tv e vede la moglie comparire viva e vegeta : Un uomo Abragh Mohamed pensava che la moglie fosse morta per un incidente stradale. L’uomo, Vedovo da due anni, una sera, subito dopo cena, ha acceso la tv e hanno iniziato a vedere una trasmissione molto simile al nostro “Chi l’ha visto”. L’uomo a un certo punto è rimasto quasi paralizzato quando ha visto l’ex moglie viva e vegeta apparire in tv. La donna ha detto che era stata coinvolta in un incidente stradale ma non era stata ...

Faceva prostituire la moglie con in casa le figlie piccole di due e dieci anni : L’uomo usciva per andare a lavoro e lasciava la moglie in casa a ricevere i clienti. È stato denunciato per sfruttamento e...

Si sposa due volte e posta le foto del viaggio di nozze - la prima moglie le vede e accade qualcosa di incredibile : Un uomo, Richard Leon Barton Jr aveva sposato una donna da cui non aveva mai divorziato. I due si erano però lasciati e l’uomo, con il tempo aveva conosciuto un’altra donna di cui si era innamorato. Era così tanto convinto della scelta che aveva deciso di sposarsi. Dopo il matrimonio era andato in luna di miele alle Grandi Cascate in Michigan.e aveva scattato, insieme alla nuova moglie tante foto. Tra le tante foto alcune ne aveva messe sui ...

Al culmine di una lite - lancia una tazzina di caffè contro la moglie - ma colpisce la figlia di due mesi e la uccide : L’uomo che si reso colpevole dell’omicidio più assurdo della figlia di soli due mesi si chiama Anthony Benjamin Grove e ha 39 anni. L’uomo, originario dell’Ohio, negli Stati Uniti d’America, al culmine di una delle frequenti liti con la moglie, le ha lanciato contro una tazzina di caffè bollente. La donna è riuscita a schivarla ma la tazzina ha colpito in pieno la figlia della coppia di soli due mesi. Il forte impatto ha provocato ...

Ricco uomo d’affari di 44 anni si sposa nello stesso giorno con 4 donne - le mogli hanno due 24 anni e due 23 anni le famiglie delle ragazze in cambio ha ricevuto 33 mucche : Un uomo d’affari sudafricano ha deciso di sposare ben quattro mogli. L’uomo di 44 anni ha scelto le sue quattro mogli tutte giovanissime. Due delle donne hanno 24 anni, le altre due 23 anni. L’uomo ha voluto ripagare le famiglie delle ragazze con un particolare regalo, 33 mucche. Il regalo è stato molto apprezzato dai genitori delle neo spose. L’uomo si è fatto accompagnare alla cerimonia da una bellissima limousine bianca e ha voluto ...

Morto da 45 giorni - la moglie per vendetta non lo seppellisce l’aveva tradita con una giovane colombiana alla quale aveva lasciato in eredità due lussuosi appartamenti : La vendetta è un piatto da servire freddo. Forse in questo caso fin troppo freddo. Il cadavere di un uomo giace in una cella frigorifera di un obitorio da 45 giorni. La moglie ha dichiarato sui giornali che non ha nessuna intenzione di seppellire il proprio marito, perché prima che morisse l’uomo l’aveva tradita con una giovane e prorompente colombiana. Il defunto era un architetto di mezza età molto conosciuto in un paesino ...

"Gigi Simoni continua a lottare - due mesi fa colpito da ictus" : la moglie rompe il silenzio : Dal 20 giugno il mondo del calcio e dello sport italiano si è stretto intorno al grande allenatore e ai suoi familiari: "La...